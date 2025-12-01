Украина ответила на обеспокоенность Казахстана по поводу ситуации вокруг Каспийского трубопроводного консорциума

МИД Украины

Украина приняла во внимание обеспокоенность Республики Казахстан по поводу ситуации вокруг инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума и заверила, что никакие украинские действия не нацелены на Казахстан или какие-либо третьи стороны.

Об этом говорится в официальном заявлении украинской стороны .

В Киеве подчеркнули, что все действия Сил обороны осуществляются исключительно в рамках гарантированного статьей 51 Устава ООН права на самооборону и направлены на отражение полномасштабной российской агрессии.

"В рамках выверенных и стратегически обоснованных оборонных операций Украина системно ослабляет военно-промышленный потенциал агрессора и лишает его средств для ведения преступной войны", - отметили в заявлении.

Украина также подчеркнула, что единственным источником дестабилизации в Черноморском регионе и за его пределами остается Российская Федерация.

На фоне нынешних замечаний в Киеве обратили внимание на отсутствие публичных заявлений Казахстана об осуждении российских ударов по гражданским в Украине, жилым домам и критической инфраструктуре, в частности, подстанциям украинских атомных электростанций.

Только два дня назад Россия совершила девятичасовую комбинированную атаку дронами и ракетами, в результате которой погибли и были ранены гражданские люди. Без электроснабжения осталось не менее 500 тысяч жителей Киева и более 100 тысяч жителей области.

Украина призвала все стороны сосредоточить усилия на принуждении агрессора к прекращению преступной войны и подтвердила настроенность на развитие дружеских и прагматических отношений с Казахстаном.

Напомним, морские дроны СБУ поразили два подсанкционных нефтетанкера «теневого флота» РФ KAIRO и VIRAT в Черном море. По информации источника, танкеры могли перевозить нефти почти на 70 миллионов долларов и помогали Кремлю обходить санкции.