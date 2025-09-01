ТСН в социальных сетях

Украина ответила Путину на его выдумки о причинах войны

Спикер МИД Украины прямо обвинил российского диктатора во лжи, назвав его выдумки «скучными».

Ирина Лабьяк
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на лживое заявление президента России Владимира Путина о причинах начала войны, которую диктатор назвал «украинским кризисом».

Соответствующее сообщение в Сети опубликовал спикер украинского МИД Георгий Тихий.

Тихий прямо обвинил Путина во лжи.

«Конечно, „коварный Запад“ спровоцировал „бедную Россию“ напасть на своего соседа и совершить сотни тысяч военных преступлений. Путин постепенно теряет свое мастерство во лжи — его повторяющиеся выдумки становятся все более скучными», — говорится в заявлении представителя МИД Украины.

Он подчеркнул, что единственным средством против такой лжи является давление на Москву.

Напомним, 1 сентября на саммите ШОС в Китае Путин заявил, что «кризис в Украине» возник не в результате «нападения», а в результате «госпереворота». Одной из причин войны против Украины глава Кремля назвал якобы попытки Запада втянуть Киев в НАТО.

