Украина ответила РФ на ее предложение о краткосрочных периодах прекращения огня

Спикер Министерства иностранных дел Украины / © МИД Украины

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Российская делегация в Стамбуле продолжала отвергать любые шаги к прекращению огня. А предложения РФ по краткосрочным периодам прекращения огня не новые

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины и член украинской делегации Георгий Тихий заявил во время брифинга по итогам переговоров Украины и России в Стамбуле в среду, 23 июля.

«Я не утверждаю, что это дословное [русское заявление на переговорах в Стамбуле], но примерно это звучит так: „Мы продвигаемся, наступаем дальше, так почему мы должны прекращать огонь?“ — заявил Тихий.

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Он также отметил, что такое заявление россиян цинично, и они отвергают любые шаги к миру.

Как говорилось ранее, глава делегации РФ Владимир Мединский якобы говорил о предложении Киеву рассмотреть вопрос объявления коротких (по 24 или 48 часов) перемирия, чтобы забрать раненых и тела военных.

Спикер Министерства иностранных дел Украины сказал, что такие предложения России не являются новыми. Украинская делегация слышала об этом и во время предварительных переговоров.

«Мы слышали еще другие „идеи“ от России — перемирие на Пасху, на день побед… Но это не настоящее прекращение огня.

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Напомним, во время третьего раунда состоявшихся 23 июля в Стамбуле переговоров между Украиной и Россией РФ предложила объявлять кратковременные перемирия на линии фронта.

В частности, 23 июля стороны договорились об обмене не только военных, но и гражданских лиц.

ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий вокруг переговоров Украины и РФ.