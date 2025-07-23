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Украина ответила РФ на ее предложение о краткосрочных периодах прекращения огня
Тихий сказал, что россияне во время переговоров продолжали отвергать полное прекращение огня и заявляли, что не должны прекращать огонь, ведь «наступают дальше».
Российская делегация в Стамбуле продолжала отвергать любые шаги к прекращению огня. А предложения РФ по краткосрочным периодам прекращения огня не новые
Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины и член украинской делегации Георгий Тихий заявил во время брифинга по итогам переговоров Украины и России в Стамбуле в среду, 23 июля.
«Я не утверждаю, что это дословное [русское заявление на переговорах в Стамбуле], но примерно это звучит так: „Мы продвигаемся, наступаем дальше, так почему мы должны прекращать огонь?“ — заявил Тихий.
Он также отметил, что такое заявление россиян цинично, и они отвергают любые шаги к миру.
Как говорилось ранее, глава делегации РФ Владимир Мединский якобы говорил о предложении Киеву рассмотреть вопрос объявления коротких (по 24 или 48 часов) перемирия, чтобы забрать раненых и тела военных.
Спикер Министерства иностранных дел Украины сказал, что такие предложения России не являются новыми. Украинская делегация слышала об этом и во время предварительных переговоров.
«Мы слышали еще другие „идеи“ от России — перемирие на Пасху, на день побед… Но это не настоящее прекращение огня.
Напомним, во время третьего раунда состоявшихся 23 июля в Стамбуле переговоров между Украиной и Россией РФ предложила объявлять кратковременные перемирия на линии фронта.
В частности, 23 июля стороны договорились об обмене не только военных, но и гражданских лиц.
ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий вокруг переговоров Украины и РФ.