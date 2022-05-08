Украина озвучит у ВОЗ возможность закрытия Офиса неинфекционных болезней в России: детали

Украина хочет, чтобы представители РФ были исключены из исполнительного комитета ВОЗ.

Украина поднимет в ВОЗ вопрос закрытия Офиса неинфекционных болезней, который сейчас работает в России.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, пишет Укринформ.

"Этот вопрос целесообразности функционирования Офиса неинфекционных болезней ВОЗ в Москве, поскольку не может страна одной рукой убивать, другой рукой показывать, что она беспокоится за профилактику и сохранение жизни всего мира через Всемирную организацию здравоохранения. Мы 10 мая на региональном комитете Европейского регионального бюро ВОЗ, а затем с 22 мая на ассамблее ВОЗ будем рассматривать эти вопросы, и я прошу поддержки коллег в том, чтобы мы это сделали – исключили представителей российской федерации из исполнительного комитета ВОЗ», – сказал Ляшко.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения на следующей неделе рассмотрит резолюцию с осуждением России из-за войны , которую развязал Кремль в Украине. Этот документ может содержать решение о закрытии крупного регионального офиса ВОЗ в Москве.

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