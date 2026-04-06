Украина передала Кремлю новое предложение: Зеленский озвучил детали

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Украина передала агрессору Российской Федерации предложение по энергетическому перемирию.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

По его словам, Киев не раз предлагал Москве прекратить огонь «хотя бы на Пасху, на это особое время года».

Если Россия будет готова прекратить удары по нашей энергетике, мы будем готовы ответить им зеркально. И такое наше предложение из-за американцев у российской стороны есть», — подчеркнул глава государства.

Пасхальное перемирие

Владимир Зеленский заявил, что Украина все еще ожидает ответа от РФ относительно Пасхального перемирия. По его словам, Киев передал свой запрос партнерам из США, которые могут выступить посредниками в передаче этого месседжа Кремлю.

Заметим, в Кремле дерзко высказали свое мнение по поводу предложения Киева о «пасхальном перемирии». Москва заявляет, мол, не увидела «четко сформулированной инициативы» от президента Зеленского.