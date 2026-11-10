Украина передала России предложения о перемирии: Сибига раскрыл подробности

Андрей Сибига / © Associated Press

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Украина передала партнерам свои предложения о перемирии в Черном море и энергетике и теперь ждет ответа России.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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Перемирие между Украиной и Россией: какие предложения

По словам главы МИД, на переговорах в Абу-Даби Украина озвучила три главных требования:

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деэскалация и перемирие;

гарантии безопасности;

встреча президентов Украины и РФ

«Встреча президента Зеленского с Путиным, которая, по моему личному убеждению, может действительно ускорить окончание войны», — заявил Андрей Сибига.

Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби — последние новости

Напомним, 10-11 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние консультации между представителями Украины, США и РФ. Ключевыми темами переговоров является прекращение огня, предоставление гарантий безопасности и завершение войны.

Первый четырехчасовой раунд встречи 10 ноября уже завершился. Главное внимание стороны уделили именно гарантиям безопасности. В то же время источники опровергли появившуюся в медиа информацию относительно якобы выдвинутых США предложений об изменении границ Донбасса.

По итогам трехстороннего диалога Джаред Кушнер сообщил, что Владимир Путин выражает готовность прекратить войну против Украины, однако исключительно «при соответствующих условиях».

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