Украина передала США список энергетических объектов, которые должны быть защищены от атак – Зеленский

Украина передала США список энергетических объектов, которые должны быть защищены от атак в рамках новой инициативы.

Украина передала Соединенным Штатам список энергетических объектов, которые должны быть защищены от атак в рамках американской инициативы по прекращению как украинских, так и российских ударов по энергетике.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 25 марта.

Зеленский пояснил, что инициатива предусматривает взаимное обязательство не наносить удары по энергетическим объектам, а именно принцип "мы не поражаем их энергетику – они не поражают нашу энергетику".

"Мы отдельно, на всякий случай, передали (во время встречи в Эр-Рияде. – Ред.) все наши объекты (энергетики. – Ред.). Мы передали, по каким объектам, мы считаем, не могут быть нанесены удары", – отметил президент.

Президент также подчеркнул, что предложение о прекращении огня в Черном море касается только гражданского судоходства и предусматривает запрет на атаку портов.

Напомним, Зеленский посетит Францию 26 марта. Его примет президент Франции Эммануэль Макрон.

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