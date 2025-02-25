Более выгодные условия, но без гарантий: NYT опубликовала подробности обновленного соглашения Украины с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в скором времени посетить Белый дом для подписания соглашения, хотя связь этого соглашения с усилиями по прекращению российского вторжения и обеспечению безопасности Украины пока неясна.

Об этом пишет издание The New York Times.

Украина и Соединенные Штаты приближаются к заключению соглашения, которое предоставит Вашингтону долю доходов Киева от природных ресурсов, заявили президент Трамп и украинский правительственный чиновник в понедельник после интенсивной кампании давления со стороны американского президента для заключения соглашения.

Трамп отметил, что президент Владимир Зеленский может приехать в Белый дом на этой неделе или на следующей неделе для подписания соглашения. "Соглашение сейчас прорабатывается. Они очень близки к финальному соглашению", — сказал Трамп в понедельник в Белом доме.

Версия соглашения, которая обсуждалась в понедельник и просмотрена The New York Times, содержала более благоприятные условия для Украины по сравнению с предыдущими вариантами, но не включала гарантий безопасности, которых Украина требовала, борясь с российским вторжением.

Четыре лица, ознакомленные с условиями соглашения и согласившиеся говорить на условиях анонимности из-за конфиденциальности переговоров, подтвердили, что именно эти условия обсуждаются. Двое из них отметили, что переговоры все еще продолжаются на вечер понедельника, поэтому условия соглашения, которое не является окончательным, еще могут меняться.

Вопрос богатств минералов связан с конфликтами по американской военной и финансовой помощи Украине, а также по поводу того, как закончить войну. Зеленский заявил, что Украине необходимо западное оружие и поддержка в любом мирном соглашении, чтобы предотвратить будущее российское нападение, в то время как Трамп настаивает, что война должна закончиться быстро, без предоставления таких гарантий безопасности.

"Это экономическое соглашение с Украиной не будет гарантией предстоящей помощи на войну, и также не будет включать никаких обязательств по присутствию американских военных в регионе", — заявил представитель Белого дома в понедельник.

Вариант соглашения между США и Украиной, пересматривавший The Times, больше не содержит требования, чтобы Украина обязалась передать Соединенным Штатам 500 миллиардов долларов дохода от природных ресурсов, включая нефть, газ и минералы.

Белый дом описал это требование как компенсацию за прошлую американскую военную и финансовую помощь, но Украина отказалась, заявив, что это создаст огромную финансовую нагрузку для будущих поколений. Кроме того, Украина не обязана будет вернуть двойное значение будущей американской помощи, как это было в предыдущем проекте.

Однако версия, полученная The Times, показала, что Соединенные Штаты не предлагают гарантии безопасности для сдерживания дальнейшей агрессии России, которых Украина требовала. Отсутствие таких гарантий стало одной из причин, по которым украинский лидер отказался подписать предыдущие варианты соглашения.

Документ, полученный Times, датированный 24 февраля, содержит Трампа и Зеленского в качестве необходимых подписантов. Согласно условиям проекта соглашения, Украина уступит половину своих доходов от будущей монетизации природных ресурсов. Эти доходы будут направлены в фонд, в котором Соединенные Штаты будут иметь максимальный процент финансового интереса, разрешенный американским законодательством, но не обязательно весь.

Эти положения являются улучшением для Украины. Предыдущий проект соглашения с субботы отмечал, что США будут иметь 100% интереса в фонде, а Украина должна была внести в него доходы от текущих и будущих проектов по добыче природных ресурсов.

Новый проект соглашения говорит, что фонд будет реинвестировать доходы в Украину — хотя остается непонятным, какую долю — и будет направлен на привлечение дальнейших инвестиций. Также отмечено, что Соединенные Штаты будут поддерживать долгосрочное развитие экономики Украины.

Белый дом утверждает, что само наличие американских экономических интересов в Украине будет сдерживать дальнейшую агрессию России даже без конкретных гарантий, изложенных в соглашении.

Напомним, в третью годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля Трамп заявил, что война в Украине может закончиться в скором времени – в течение нескольких недель.