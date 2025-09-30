Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о договоренности с Украиной о выделении 2 млрд евро на производство дронов. Финансирование должно помочь усилить оборонные возможности и развивать высокие технологии.

Об этом фон дер Ляйен сказала перед началом заседания Коллегии Еврокомиссии по безопасности в Брюсселе, сообщается на сайте НАТО.

Глава Еврокомиссии подчеркнула важность усиления военной помощи Украине, назвав ее «первой линией обороны».

«Если мы и дальше считаем, что Украина — это наша первая линия обороны, мы должны усилить военную помощь Украине. Поэтому конкретно мы договорились с Украиной, что на дроны сейчас будет потрачено всего 2 миллиарда евро«, — сообщила фон дер Ляйен.

Он отметила, что это финансирование должно помочь Киеву усилить оборонные возможности государства и одновременно развивать высокие технологии, полезные для ЕС.

«Это позволяет Украине масштабироваться и использовать свой полный потенциал. И, конечно, это также позволит ЕС получить пользу от этой технологии», — сказала президент Еврокомиссии.

К слову, 29 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении возобновить контролируемый экспорт некоторых видов оружия, находящихся в профиците. Глава государства объяснил, что продажа оружия обеспечит дополнительные финансы для производства дефицитных и наиболее эффективных для фронта вещей.