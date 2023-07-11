Украина платит самую высокую цену – цену крови: президент Литвы на саммите НАТО

Украина будет членом НАТО, поскольку платит за это высшую цену – цену крови.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, выступая на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля.

"Я думаю, действительно, Украина будет членом НАТО. Мы не имеем права действовать иначе. Потому что сейчас цена, которую платит Украина, является самой высокой ценой — это цена крови. Они покупают нам время, чтобы ценой своих жизней мы могли подготовиться и дать достойный отпор России. Россия застрянет и будет возвращена назад. Россия не победит", — подчеркнул он.

Напомним, лидеры НАТО наконец-то достигли общей позиции по приглашению Украины в Альянс. Отмечается, что окончательная формулировка декларации по поводу будущего членства Украины говорит о том, что НАТО "сможет послать приглашение присоединиться к Альянсу, когда члены Альянса согласятся и будут выполнены условия".

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