Украина подписала с Британией историческое соглашение о 100-летнем партнерстве – что оно предусматривает

Настоящее Соглашение будет действовать в течение 100 лет, начиная с даты вступления в силу.

Сегодня, 16 января, в Киеве президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Британией. Документ содержит открытую и закрытую части.

Об этом передает пресс-служба Офиса президента.

Великобритания обязуется:

предоставлять Украине ежегодную военную помощь на минимум 3,6 млрд долларов на "столько, сколько потребуется".

расширить вклад в подготовку специалистов для украинской боевой авиации и помогать с поставкой самолетов, находящихся на вооружении стран НАТО.

сотрудничать в сфере дальнобойного вооружения, а также делать инвестиции в украинское оборонное производство, в частности дронов и артиллерии.

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Документ также предусматривает усиление взаимодействия в рамках военного объединения JEF – Объединенных экспедиционных сил.

Закреплено партнерство в сфере морской безопасности и создания специальных общих флотилий, в частности, для укрепления безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях.

Отдельно речь идет об углублении экономического сотрудничества. Страны будут способствовать привлечению инвестиций, будут развивать ядерную энергетику и замещать российские технологии.

Стороны также будут взаимодействовать в областях культуры, образования, науки и технологий, в частности, обмениваться опытом в сфере искусственного интеллекта и дронов. Кроме того, речь идет о сотрудничестве для минимум ста школ в Украине, а также о специальных программах британских и украинских университетов.

После окончания войны Британия обещает работать над устранением барьеров для поездок украинцев в их страну.

Настоящее Соглашение будет действовать в течение 100 лет, начиная с даты вступления в силу, если ни одна из сторон не прекратит его действие.

Напомним, что сегодня, 16 января, премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Украину с необъявленным визитом.

Как сообщал Guardian, место встречи Зеленского и Стармера атаковал российский дрон.

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