Украина подписала с Британией историческое соглашение о 100-летнем партнерстве – что оно предусматривает

Настоящее Соглашение будет действовать в течение 100 лет, начиная с даты вступления в силу.
Сегодня, 16 января, в Киеве президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Британией. Документ содержит открытую и закрытую части.
Об этом передает пресс-служба Офиса президента.
Великобритания обязуется:
- предоставлять Украине ежегодную военную помощь на минимум 3,6 млрд долларов на "столько, сколько потребуется".
- расширить вклад в подготовку специалистов для украинской боевой авиации и помогать с поставкой самолетов, находящихся на вооружении стран НАТО.
- сотрудничать в сфере дальнобойного вооружения, а также делать инвестиции в украинское оборонное производство, в частности дронов и артиллерии.
Документ также предусматривает усиление взаимодействия в рамках военного объединения JEF – Объединенных экспедиционных сил.
Закреплено партнерство в сфере морской безопасности и создания специальных общих флотилий, в частности, для укрепления безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях.
Отдельно речь идет об углублении экономического сотрудничества. Страны будут способствовать привлечению инвестиций, будут развивать ядерную энергетику и замещать российские технологии.
Стороны также будут взаимодействовать в областях культуры, образования, науки и технологий, в частности, обмениваться опытом в сфере искусственного интеллекта и дронов. Кроме того, речь идет о сотрудничестве для минимум ста школ в Украине, а также о специальных программах британских и украинских университетов.
После окончания войны Британия обещает работать над устранением барьеров для поездок украинцев в их страну.
Настоящее Соглашение будет действовать в течение 100 лет, начиная с даты вступления в силу, если ни одна из сторон не прекратит его действие.
Напомним, что сегодня, 16 января, премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Украину с необъявленным визитом.
Как сообщал Guardian, место встречи Зеленского и Стармера атаковал российский дрон.