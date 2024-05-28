Украина подписала соглашение по безопасности еще с одной страной: подробности

Зеленский подписал новое соглашение по безопасности, которое будет предусматривать материальную и финансовую помощь Украине.

Украина и Португалия заключили двустороннее соглашение по безопасности. В частности, договоренности предусматривают помощь украинскому войску на этот год.

Об этом сообщил Офис президента.

Согласно документу, в 2024 году Португалия обязалась предоставить Украине минимум 126 миллионов евро военной поддержки, включая материальные и финансовые взносы. Отмечается, что в этом году Лиссабон уже выделил 100 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов в поддержку Украины.

Кроме того, соглашение подтверждает участие Португалии в коалиции F-16, международной коалиции возможностей морской безопасности, а также в программе закупки боеприпасов большого калибра, в усилиях по разминированию и укреплению морской безопасности.

Соглашение предполагают сотрудничество двух стран в области оборонной промышленности, разведке, борьбе с организованной преступностью и пропагандой, а также в противодействии химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам.

Также в соглашении Португалия подтвердила поддержку вступления Украины в ЕС и НАТО, а также Украинской формулы мира.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо недавно также подписали в Брюсселе двустороннее соглашение по безопасности. Оно предусматривает значительную военную и финансовую помощь Украине, в частности, поставки 30 истребителей F-16 до 2028 года.

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