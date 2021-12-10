Украина пока не видит никаких последствий переговоров Байдена и Путина – Кулеба

Украина пока не видит никаких последствий переговоров Байдена и Путина – Кулеба

По словам министра, результат разговора Байдена с Путиным можно будет увидеть уже в ближайшие дни.

Украина не видит, чтобы следствием переговоров президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным стало немедленное снижение напряженности на границе.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в комментарии "Голосу Америки".

"Вчера проходило заседание Трехсторонней контактной группы и мы внимательно следили за ним, чтобы увидеть, изменила ли Москва указания своим представителям, а также представителям ОРДЛО по поведению на этом заседании. К сожалению, изменений мы не увидели ", – сказал Кулеба.

По словам министра, результат разговора Байдена с Путиным можно будет увидеть уже в ближайшие дни. Станет ясно, будет ли Путин продолжать держать паузу и поднимать ставки.

Напомним, Владимир Зеленский и Джо Байден поговорили по телефону о безопасности ситуации на украинско-российской границе. Президент США инициировал этот разговор после своих переговоров с главой Кремля Путиным.

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