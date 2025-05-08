Украина получила 1 млрд евро от ЕС с доходов от российских активов: куда пойдут средства

Транш от ЕС

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ЕС перечислил Украине новый транш в 1 миллиард евро в рамках инициативы G7 ERA. Это уже четвертый платеж финансируемый из доходов от замороженных активов России.

Об этом стало известно из пресс-релиза на сайте Еврокомиссии.

«В общем, макрофинансовая помощь составляет 18,1 млрд евро и представляет собой вклад ЕС в инициативу G7 по чрезвычайным займам для ускорения роста доходов (ERA), которая в совокупности имеет целью предоставить Украине финансовую поддержку на сумму примерно 45 млрд евро», — говорится в сообщении.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что средства будут направлены на критические бюджетные потребности и укрепление обороны.

«Этот транш — часть справедливого и последовательного подхода: агрессор должен заплатить за разрушения, которые он принес на нашу землю», — отметил Шмыгаль.

Украина также ожидает дальнейших шагов от международных партнеров — полной конфискации российских активов и усиления санкций.

Напомним, чешский премьер сообщил, удается ли обеспечивать Украину вооружением, как запланировали.

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