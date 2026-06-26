Украина получила неожиданный сигнал от Беларуси: Сибига удивил своим заявлением

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Getty Images

Реклама

Украина внимательно следит за ситуацией в Беларуси и не ожидает, что она вступит в войну против нашего государства. В то же время украинские спецслужбы отслеживают все изменения вблизи границы, которые могут представлять потенциальную угрозу.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после церемонии поднятия крымскотатарского флага у здания министерства, сообщает корреспондент ТСН Елена Чернякова.

По его словам, на данный момент Украина исходит из того, что Беларусь не будет принимать непосредственного участия в войне и не позволит России втянуть себя в боевые действия. В то же время Киев подчеркивает, что любые действия со стороны Минска получат зеркальный ответ.

Реклама

Кроме того, Сибига сообщил, что накануне Украина получила через посольство в Минске ноту от белорусской стороны. Речь идет о предложении ввести определенный режим посещения приграничной зоны, при этом, как отмечается, белорусская сторона ссылается на документы, которые уже утратили силу.

Министр иностранных дел отметил, что украинская Государственная пограничная служба уже официально заявила об отсутствии интереса к такому предложению. По мнению главы МИД, важно проанализировать, почему подобная инициатива прозвучала именно сейчас и касается именно приграничных районов.

Кроме того, по словам Сибиги, украинские разведывательные и другие профильные службы постоянно отслеживают ситуацию на территории Беларуси.

«Со своей стороны, все наши соответствующие службы, разведывательные службы внимательно следят за развитием ситуации на территории Беларуси в контексте угроз для Украины. Это изменения в законодательстве, это изменения в структуре военных подразделений округов, изменения в количественных параметрах военного присутствия вдоль украинской границы, это запланированные какие-то совместные мероприятия с россиянами», — отметил глава МИД.

Реклама

Сибига подчеркнул, что президент Владимир Зеленский уже официально предупреждал белорусскую сторону. По словам министра, в Минске должны осознавать, что такие заявления президента «не пустые слова», и Украина ожидает соответствующей реакции.

«Я думаю, что белорусская сторона чётко осознаёт, что такие предупреждения не являются пустыми словами. Если они озвучиваются Президентом Украины, то, безусловно, мы ожидаем реакции. И не только в этом блоке возникающих угроз. Я говорю сейчас о ретрансляторах», — отметил Сибига.

Стоит отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский предъявил самопровозглашенному лидеру Беларуси Александру Лукашенко требование прекратить оказывать помощь России в нанесении ударов по украинским городам, дав на это одну неделю. По словам главы государства, на территории Беларуси работали российские ретрансляторы и оборудование, которые использовались для наведения ударов по гражданским объектам Украины.

Впоследствии Зеленский сообщил, что, по данным Главнокомандующего и разведки по состоянию на 22 июня, эти ретрансляторы прекратили работу.

Реклама

Новая угроза наступления со стороны Беларуси — последние новости

Ранее мы сообщали, что пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил: вблизи украинско-белорусской границы не фиксируется увеличения численности белорусских войск, техники или создания новых ударных сил. В то же время, по его словам, Россия продолжает оказывать влияние на Беларусь, где наращивают военную инфраструктуру, в частности полигоны и базы для размещения личного состава.

Кроме того, Владимир Зеленский заявлял, что в Беларуси под влиянием России завершается строительство военных дорог, а также баз для хранения оружия и топлива у украинской границы. По данным руководства, в российских документах это строительство напрямую связывают с задачами так называемой «СВО».

«Беларусь знает, какие шаги ей необходимо предпринять для достижения мира. Развитие приграничной инфраструктуры, направленной на агрессию со стороны Беларуси, должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть предприняты именно белорусской стороной», — отметил президент.

Новости партнеров