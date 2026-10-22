Украина получила новый путь к западному оружию: о чем договорились с НАТО

Украина – НАТО

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Украина получила возможность закупать оружие, боеприпасы и военную технику через централизованное закупочное агентство НАТО. Это должно упростить и удешевить поставки вооружения, а также открыть украинским оборонным предприятиям доступ к контрактам со странами Альянса.

Об этом сообщило Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) в четверг, 22 октября, передает Europa Press.

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Украина присоединилась к программе партнерства в сфере сотрудничества безопасности (SCSP), созданной для укрепления военно-промышленного сотрудничества и обеспечения долгосрочной поддержки Киева.

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Новое соглашение позволит Украине пользоваться преимуществами централизованной системы закупок НАТО. В то же время, украинские компании смогут участвовать в тендерах и поставлять военную технику и услуги союзникам.

«Это партнерство поможет более тесно связать украинскую промышленность с возможностями для роста, а также позволит союзникам и партнерам перенять украинские инновации и оперативный опыт, проверенный на поле боя», — заявила директор по оперативной поддержке NSPA Жаклин Борсбум.

Программа SCSP была начата в 2025 году для организации стабильной военной поддержки Украины через совместные закупки. В настоящее время она объединяет семь участников: Бельгию, Люксембург, Норвегию, Швецию, Великобританию, штаб-квартиру НАТО и Украину.

В NSPA напомнили, что еще в апреле 2025 года Североатлантический совет разрешил агентству напрямую проводить тендеры и заключать контракты с украинскими оборонными предприятиями.

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Совместные закупки также позволяют странам НАТО объединять заказы, благодаря чему можно получать более выгодные цены и сокращать расходы на военную продукцию.

Сколько помощи Украина уже получила через НАТО

В агентстве сообщили, что с начала полномасштабного российского вторжения через целевой фонд Комплексного пакета помощи (CAP) для Украины мобилизовали около 400 млн. евро.

Эти средства направлялись на медикаменты, горючее, критическую инфраструктуру и усиление кибербезопасности.

Отдельно еще 219 млн. евро выделила Коалиция развития ИТ-способностей для модернизации цифровых оборонных возможностей Украины.

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Кроме финансовой поддержки государства-союзники передали Украине миллионы литров горючего.

В НАТО рассчитывают, что расширение закупочного сотрудничества не только упростит обеспечение украинской армии, но поможет интегрировать украинский оборонно-промышленный комплекс в систему поставки Альянса.

Помощь Украине от союзников: новые решения и проблемы со снабжением оружия

Ранее Румен Радев подверг критике продолжение военной помощи Украине, заявив, что стратегия «мира через силу» якобы не оправдала себя. По его мнению, завершение войны зависит, прежде всего, от дипломатии, а не поставки вооружений. Он также предупредил о ядерных рисках и призвал возобновлять каналы общения с Россией. Ранее Болгария отказалась от участия в коалиции желающих.

В то же время Норвегия готовит новый масштабный пакет поддержки Украины. Парламент страны планирует выделить около 9 млрд. евро финансовой и оборонной помощи на 2027 год. Во время встречи с Владимиром Зеленским глава норвежского парламента Масуд Гараххани заверил, что все политические силы поддерживают это решение.

«В этом парламенте мы не оставляем наших друзей и союзников и не изменяем нашим ценностям. Вы среди друзей», — подчеркнул он.

Однако проблемы со снабжением американского вооружения остаются. По данным Kyiv Independent, министр обороны США Пит Гегсет до сих пор не согласовал передачу значительной партии ракет-перехватчиков Patriot, уже оплаченной союзниками Украины. Украинские должностные лица предполагают, что задержка может иметь политические причины.

По словам Зеленского, США сейчас передают Украине только 12 таких ракет в месяц, хотя они критически необходимы для защиты от российской баллистики. Часть боеприпасов Киев получает через программу НАТО PURL, а также пытается договориться о поставках непосредственно со странами с собственными запасами Patriot.

По состоянию на 19 октября, по информации представителя украинского Минобороны, согласования американской стороны на передачу оплаченной партии ракет все еще не было.

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