Украина получила от Эстонии Javelin, пулеметы и водную технику

Эстония передала Украине новую военную помощь. Точное количество вооружения, время прибытия и местоположение не разглашаются из соображений безопасности.

В Украину поступил новый пакет помощи от Эстонии, в который вошли противотанковые системы Javelin, пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, разная наземная и водная техника и водолазное снаряжение.

Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба Минобороны Эстонии.

"Я рад, что очередной пакет помощи поступил в Украину и им пользуются украинские защитники. Последние события в Европе показывают, что отправка важных ракет и другой военной помощи Украине продолжается в больших масштабах, и вместе с нашими союзниками мы посылаем четкое сообщение Кремлю, что мы будем продолжать поддерживать Украину до победного конца", – сказал глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

Точное количество, время прибытия и местоположение не разглашаются из соображений безопасности.

Следует отметить, что в начале февраля министры обороны Европейского Союза договорились выполнить свое обещание послать Украине один миллион ракет. По словам Певкура, Эстония также способствует выполнению обещания дополнительными тысячами снарядов. Страны решили не разглашать точные вклады стран.

Помощь Украине от Эстонии

С 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 500 миллионов евро или около 1,4 процента валового внутреннего продукта. Ранее Эстония передавала, например, снаряды Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, оборудование связи, полевые госпитали, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты оборудования и пакеты сухого корма.

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