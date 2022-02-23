Украина получила порцию военной помощи от Польши

Глава Минобороны поблагодарил польских партнеров за поддержку.

Польша 23 февраля передала Украине военную помощь: каски и гранатометы для бойцов ВСУ.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Также читайте США будут продолжать оказывать Украине оборонную помощь — Байден

"Каски и гранатометы сегодня прибыли в Украину из Польши", – написал он, добавив, что это помощь ВСУ в обороне.

Министр поблагодарил польских партнеров за поддержку, включая главу Минобороны Польши Мариуша Блащака.

Helmets & grenade launchers arrived today in #Ukraine from #Poland ! Defence aid for @ArmedForcesUkr ! Thanks to our princess, partners & good neighbors для своей помощи и поддержки! And of course special personal thhanks to DefMinister @mblaszczak ! To be continued pic.twitter.com/kX0cXbNdsW — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) 23 февраля 2022

Напомним, несколькими часами ранее в Украину прибыли самолеты с военной помощью от Латвии, в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Читайте также: