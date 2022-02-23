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Украина получила порцию военной помощи от Польши

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Украина получила порцию военной помощи от Польши

Юрий Бирюков / Facebook

Глава Минобороны поблагодарил польских партнеров за поддержку.

Польша 23 февраля передала Украине военную помощь: каски и гранатометы для бойцов ВСУ.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Каски и гранатометы сегодня прибыли в Украину из Польши", – написал он, добавив, что это помощь ВСУ в обороне.

Министр поблагодарил польских партнеров за поддержку, включая главу Минобороны Польши Мариуша Блащака.

Напомним, несколькими часами ранее в Украину прибыли самолеты с военной помощью от Латвии, в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

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