ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
976
Время на прочтение
1 мин

Украина получит 5 тысяч британских многоцелевых ракет: подробности

Великобритания ужесточает поддержку Украины: Киев получит 5000 новых многоцелевых ракет.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Кир Стармер

Кир Стармер / © Associated Press

Великобритания объявила о существенном расширении программы военной поддержки Украины. Как заявил премьер-министр Кир Стармер, Лондон передаст Киеву 5000 новых ракет многоцелевого назначения.

Об этом он заявил в ходе общения лидеров стран коалиции желающих и Генсека НАТО с журналистами.

Это решение принято для того, чтобы обеспечить Украину дополнительными боеприпасами и усилить ее обороноспособность в преддверии сложного зимнего периода.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время заседания Европейского совета призвал лидеров стран Европейского Союза поддержать Украину в предоставлении ей дальнобойного оружия, систем ПВО, а также принять решение об использовании замороженных российских активов.

Дата публикации
Количество просмотров
976
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie