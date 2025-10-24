Украина получит 5 тысяч британских многоцелевых ракет: подробности

Кир Стармер / © Associated Press

Великобритания объявила о существенном расширении программы военной поддержки Украины. Как заявил премьер-министр Кир Стармер, Лондон передаст Киеву 5000 новых ракет многоцелевого назначения.

Об этом он заявил в ходе общения лидеров стран коалиции желающих и Генсека НАТО с журналистами.

Это решение принято для того, чтобы обеспечить Украину дополнительными боеприпасами и усилить ее обороноспособность в преддверии сложного зимнего периода.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время заседания Европейского совета призвал лидеров стран Европейского Союза поддержать Украину в предоставлении ей дальнобойного оружия, систем ПВО, а также принять решение об использовании замороженных российских активов.