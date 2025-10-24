- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 976
- Время на прочтение
- 1 мин
Украина получит 5 тысяч британских многоцелевых ракет: подробности
Великобритания ужесточает поддержку Украины: Киев получит 5000 новых многоцелевых ракет.
Великобритания объявила о существенном расширении программы военной поддержки Украины. Как заявил премьер-министр Кир Стармер, Лондон передаст Киеву 5000 новых ракет многоцелевого назначения.
Об этом он заявил в ходе общения лидеров стран коалиции желающих и Генсека НАТО с журналистами.
Это решение принято для того, чтобы обеспечить Украину дополнительными боеприпасами и усилить ее обороноспособность в преддверии сложного зимнего периода.
Напомним, президент Владимир Зеленский во время заседания Европейского совета призвал лидеров стран Европейского Союза поддержать Украину в предоставлении ей дальнобойного оружия, систем ПВО, а также принять решение об использовании замороженных российских активов.