Украина получит 50 миллиардов от ЕС: кто и как договорился с Орбаном

Лидерам Евросоюза удалось убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пойти на компромисс и согласиться с выделением 50 млрд евро финансовой помощи Украине.

В четверг, 1 февраля, лидеры Европейского Союза достигли соглашения о предоставлении Украине помощи в размере 50 миллиардов евро после того, как некоторые лидеры убедили единственного противника, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отменить свое вето.

Об этом пишет Politico.

"Все 27 лидеров договорились о дополнительном пакете поддержки в размере 50 миллиардов евро для Украины в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает постоянное, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины", — написал президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодарен лидерам ЕС за создание финансовой программы для Украины на сумму 50 миллиардов евро.

"Очень важно, что решение приняли все 27 лидеров, что еще раз доказывает крепкое единство ЕС. Продолжение финансовой поддержки ЕС для Украины укрепит долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию", – добавил он.

Европейским лидерам удалось склонить к этому решению Орбана тремя факторами, говорят дипломаты. Будет ежегодный доклад Европейской комиссии о реализации пакета помощи, состоятся дебаты на уровне лидеров по имплементации пакета, и, если это потребуется, через два года Европейский совет попросит Комиссию предложить пересмотр нового бюджета в соответствии с последней версией проекта выводов Европейского Совета.

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Лидеры ЕС добавили строку со ссылкой на предыдущие выводы с декабря 2020 года, чтобы гарантировать, что то, как Европейская комиссия оценивает верховенство права в Венгрии, осуществляется честно и объективно.

В Брюсселе считают эти уступки незначительными, поскольку лидеры избегали сценария, по которому Орбан имел возможность ежегодно накладывать вето на финансовый путь для Украины. Но таким образом Орбан может провозгласить победу в своей стране, сказав, что Венгрия получила то, чего хотела.

Соглашение было заключено после встречи с небольшими группами лидеров в четверг. Шарль Мишель и президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с лидерами Франции, Германии и Италии провели закрытую встречу с премьер-министром Венгрии. Встреча была расширена с участием других лидеров, в частности, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, премьер-министра Польши Дональда Туска и премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо.

Несколько дипломатов возразили, что Орбану оказали и другие уступки, и что усиление давления со стороны лидеров дало Будапешту понять, что альтернативы предоставлению денег Украине нет. Ключевым элементом было восстановление доверия между Венгрией и Европейской комиссией, для чего дополнительная строка в механизме условий была ключевой.

Вето Венгрии в помощь Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в декабре 2023 года ветировал пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

Тогда издание Politico со ссылкой на собственные источники написало, что Венгрия выдвинула новое требование. Речь идет о том, что Будапешт может снять вето, если финансирование будет пересматриваться каждый год.

Тем временем The Financial Times со ссылкой на нескольких европейских чиновников сообщило, что ЕС готов к уступкам Венгрии ради разблокирования помощи.

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