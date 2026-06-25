Украина получит 90 млрд евро от ЕС: когда поступит первый транш

Евросоюз выделит Украине 90 млрд евро / © Associated Press

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Европейский Союз уже сегодня, 25 июня, перечислит Украине первый транш в размере 3,2 млрд евро в рамках ранее согласованного кредитного пакета на 90 млрд евро, рассчитанного на два года.

Об этом в ходе Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске в четверг, 25 июня, сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, с начала полномасштабного вторжения России Европейский Союз вместе со странами-членами уже предоставил Украине около 200 млрд евро экономической и военной помощи.

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«Сегодня мы перечисляем первый транш по этому кредиту — 3,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи. А в ближайшие дни мы начнём выплачивать первые средства из 6 миллиардов евро, предназначенных для производства дронов. Это — солидарность в действии», — отметила фон дер Ляйен.

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Напомним, в декабре прошлого года Европейский совет одобрил кредит для Украины в размере 90 млрд евро, рассчитанный на 2026–2027 годы. Впоследствии украинская сторона и Европейский Союз завершили согласование текста соответствующего соглашения.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает получать финансирование в течение 2026–2027 годов, а первый платеж ожидается в мае–июне.

28 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение с Европейским Союзом о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 90 миллиардов евро.

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