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Украина получит 90 млрд евро от ЕС: когда поступит первый транш
Первый платеж в рамках кредита на 90 млрд евро поступит уже сегодня.
Европейский Союз уже сегодня, 25 июня, перечислит Украине первый транш в размере 3,2 млрд евро в рамках ранее согласованного кредитного пакета на 90 млрд евро, рассчитанного на два года.
Об этом в ходе Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске в четверг, 25 июня, сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
По её словам, с начала полномасштабного вторжения России Европейский Союз вместе со странами-членами уже предоставил Украине около 200 млрд евро экономической и военной помощи.
«Сегодня мы перечисляем первый транш по этому кредиту — 3,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи. А в ближайшие дни мы начнём выплачивать первые средства из 6 миллиардов евро, предназначенных для производства дронов. Это — солидарность в действии», — отметила фон дер Ляйен.
Кредит ЕС для Украины — последние новости
Напомним, в декабре прошлого года Европейский совет одобрил кредит для Украины в размере 90 млрд евро, рассчитанный на 2026–2027 годы. Впоследствии украинская сторона и Европейский Союз завершили согласование текста соответствующего соглашения.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает получать финансирование в течение 2026–2027 годов, а первый платеж ожидается в мае–июне.
28 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение с Европейским Союзом о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 90 миллиардов евро.