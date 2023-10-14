Украина получит дополнительные ракеты для Patriot — Зеленский по итогам встречи с Рютте

Глава государства сообщил, что Украина, в частности, получит от Нидерландов дополнительные ракеты для систем Patriot.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.

"Одесса. Наши переговоры с Марком Рютте. Дополнительные ракеты для "петриотов". Энергетика. Зерновой коридор. Будет больше защиты нашему государству", — написал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Нидерландов Марк Рютте / Фото: Zelenskiy/Official

Сам Марк Рютте подтвердил, что Украина получит дополнительные для американских систем Patriot. Это поможет нашему государству эффективно противодействовать потенциальным ударам врага.

"Этой зимой Россия постарается как можно больше навредить Украине. Поэтому Нидерланды поставят дополнительные ракеты Patriot, чтобы Украина могла защититься от варварских авиаударов России", — резюмировал политик.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Нидерландов Марк Рютте / Фото: Zelenskiy/Official

Нидерланды готовятся передать Украине патрульные катера для конвоирования судов "зерновым коридором", а также готовят новый пакет помощи на 100 миллионов евро. Часть этих денег пойдет на поддержку нидерландских компаний, готовых присоединиться к восстановлению Украины. А остальные – на закупку топлива и техники на зимний период.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте вместе посетили Спасо-Преображенский собор Одессы, пострадавший от обстрелов российских оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Нидерландов Марк Рютте / Фото: Zelenskiy/Official

Спасо-Преображенский собор Одессы / Фото: Zelenskiy/Official

В ходе визита Зеленский и Рютте также побывали у украинских защитников в госпитале. Они поблагодарили воинов за их борьбу и пообщались с медработниками. Президент Зеленский вручим воинам государственные награды: ордена "За мужество" ІІІ степени и медали "За военную службу Украине".

Президент Зеленский в госпитале / Фото: Zelenskiy/Official

Помощь Украине от Нидерландов

По результатам визитов президента Владимира Зеленского в Данию и Нидерланды 20 августа стало известно о получении Украиной истребителей F-16.

Впоследствии стало известно, что страна передаст ВСУ все свои истребители F-16. Исключение из 42 обещанных самолетов составляют те, которые будут использоваться для подготовки украинских пилотов.

Первая партия истребителей F-16 от Нидерландов будет передана украинским военным в 2024 году. Более подробные сроки передачи самолетов также будут зависеть от обучения украинских пилотов.

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