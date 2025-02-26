Украина получит двойную выгоду: правительство одобрило соглашение с США о полезных ископаемых

По словам премьера, в результате работы переговорных команд соглашение о полезных ископаемых стало "значительно лучше".

В среду, 26 февраля, Кабинет министров Украины принял решения, необходимые для подписания соглашения между нашим государством и Соединенными Штатами о создании инвестиционного фонда восстановления.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В результате работы переговорных команд это соглашение стало значительно лучше. В соглашении больше нет ни долга в 500 миллиардов долларов, ни какого-либо другого. Больше нет несправедливого пункта о том, что за каждый один доллар новой помощи Украина должна отдавать два доллара. Нет несправедливых позиций, что фонд будет принадлежать только одной Америке". .

Он пояснил, что соглашение будет иметь шесть ключевых позиций:

Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет являться общей собственностью и будет совместно управляться правительствами обеих стран. Украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому. Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов. США будут вносить взносы в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины. Собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. Фактически речь идет о Фонде для будущих поколений украинцев. В соглашении учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса, что позволит избежать противоречий и разногласий.

"Таким образом, в результате подписания соглашения Украина получит двойную выгоду. Мы привлекаем американские инвестиции и технологии в восстановление Украины и накапливаем ресурсы для реализации стратегических проектов для благосостояния каждого украинца и украинки", — подытожил Денис Шмыгаль.

Напомним, в среду, 26 февраля, завершились переговоры по так называемому "Соглашению об ископаемых", которое должны подписать на этой неделе представители двух стран. Полный текст документа удалось сформулировать в виде, не требующем ратификации в ВР.

Читайте также: