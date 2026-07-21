Украина получит еще 690 млн долларов от МВФ: назвал главные требования к Киеву

МВФ. / © Associated Press

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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил очередной транш финансовой помощи для Украины. Речь идет о кредите в размере 690 млн долларов.

Об этом сообщили на официальном сайте МВФ.

В фонде отмечают, Исполнительный совет завершил очередной пересмотр четырехлетней программы финансирования Украины. Это решение открыло путь к немедленному перечислению стране нового транша.

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«Результаты Украины в рамках программы в целом удовлетворительны. Все количественные критерии эффективности на конец марта были выполнены, хотя реализация некоторых структурных реформ была отложена», — говорится в заявлении.

В то же время, добавляют в МВФ, украинские власти согласились на ряд корректирующих мер и обновили график реализации ключевых реформ. Киев подтвердил готовность и дальше выполнять обязательства в рамках программы Фонда.

«Органы власти согласились на корректирующие действия и пересмотрели сроки ключевых реформ, в то же время подтверждая свои обязательства по выполнению целей программы в фискальном, управленческом, антикоррупционном, энергетическом и финансовом секторах», — отметили в МВФ.

После выделения нового транша общий объем выплат Украине в рамках действующей программы составит 2,2 млрд долларов.

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Кроме того, Исполнительный совет МВФ завершил консультации с Украиной по статье IV за 2026 год. Они были посвящены вопросам сохранения макроэкономической стабильности в условиях войны, а также поддержке перехода Украины к динамичной рыночной экономике, отвечающей критериям будущего членства в Европейском Союзе.

В МВФ подчеркнули, что среди главных приоритетов для Украины остаются сокращение теневой экономики, увеличение внутренних бюджетных поступлений, в первую очередь из-за борьбы с уклонением от уплаты налогов, улучшения инвестиционного климата, укрепления системы государственного управления и антикоррупционных институций. Также важными направлениями являются реформа государственных предприятий, повышение эффективности управления государственными инвестициями и расширение финансовой инклюзии.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила устойчивость украинской экономики несмотря на полномасштабную войну.

«Украина продолжает демонстрировать поразительную стойкость перед лицом разрушительной войны России. Разумная политика, опирающаяся на программу, поддерживаемую Фондом, вместе с сильной международной поддержкой помогла сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность при чрезвычайно сложных обстоятельствах», — заявила она.

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Напомним, ранее в МВФ дали неожиданный прогноз по экономике Украины. В рейтинге-прогнозе по экономикам, которые будут развиваться быстрее всего до 2031-го, Украина заняла третье место. В период, когда большие экономики переживают стагнацию, маленькие страны станут драйверами роста.

Для Украины МВФ закладывает среднегодовой рост на уровне 3,8%, а наиболее успешным прогнозируется 2028 с показателем около 4,2%.

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