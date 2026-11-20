Помощь / © pixabay.com

Реклама

Украина получит 90 млрд евро военной и финансовой помощи в рамках кредитного механизма Европейского Союза до конца 2027 года. В то же время страны НАТО подтвердили обязательство предоставить украинской армии оборудование, помощь и подготовку на 70 миллиардов евро в 2026 году и, по меньшей мере, столько же в следующем году.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Германии, Франции, Великобритании и Украины по итогам встречи Коалиции желающих, состоявшейся 19 ноября в Берлине с участием США.

Реклама

Участники встречи договорились продолжать военную, финансовую, дипломатическую и гражданскую поддержку Украины, усиливать санкционное давление на Россию и работать над гарантиями безопасности после прекращения огня.

Реклама

Сколько денег получит Украина от партнеров

В совместном заявлении лидеры подтвердили обязательство стран НАТО обеспечить Украине военное оборудование, помощь и подготовку на сумму 70 миллиардов евро в течение 2026 года.

На 2027 год предусмотрен, по меньшей мере, эквивалентный объем поддержки.

Отдельно в рамках кредитного механизма Евросоюза Ukraine Support Loan до конца 2027 года Украина должна предоставить 90 миллиардов евро на военные и финансовые нужды.

Лидеры также отметили необходимость обеспечить дальнейшее финансирование Украины совместными усилиями ЕС и международных партнеров, в частности, стран Группы семи.

Реклама

В то же время, Киев будет продолжать сотрудничество с партнерами по внедрению реформ, прежде всего в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

Украина получит дополнительные средства противоракетной обороны

Одним из приоритетов партнеров остается усиление украинской противовоздушной обороны.

Особое внимание будет уделяться системам, способным перехватывать баллистические ракеты и защищать критически важную инфраструктуру.

В преддверии зимы участники Коалиции желающих договорились приложить дополнительные усилия вместе с третьими странами, чтобы обеспечить Украину необходимыми средствами противоракетной обороны.

Реклама

В заявлении отмечается, что Россия продолжает систематические атаки на гражданское население и инфраструктуру Украины, однако, такие удары не могут компенсировать ее неудач на поле боя.

Какие гарантии безопасности готовят для Украины

Отдельный блок договоренностей касается гарантий безопасности, которые Украина должна получить после вступления в силу режима прекращения огня.

Лидеры подчеркнули, что эти гарантии должны быть надежными, юридически обязывающими и тесно согласованными с Соединенными Штатами.

Среди возможных механизмов названа долгосрочная военная, финансовая и техническая поддержка Вооруженных сил Украины.

Также рассматривается участие в предложенном механизме мониторинга и проверки соблюдения прекращения огня под руководством США.

Еще один возможный элемент – создание многонациональных сил под руководством Европы с участием желающих стран и поддержки США.

Такие силы могли бы обеспечивать меры по укреплению доверия в воздушном пространстве, море и суше, а также работать над восстановлением украинских Вооруженных сил.

Кроме того, партнеры рассматривают юридически обязывающие договоренности о реагировании на возможное новое вооруженное нападение России.

В то же время, конкретные механизмы еще нуждаются в дальнейшем согласовании.

Участники встречи также приветствовали обучение многонациональных сил «Украина Коалиция-2026», которые проходят преимущественно на территории Польши.

Новые санкции против России

Лидеры договорились усиливать экономическое давление на Россию, чтобы ограничить способность финансировать войну.

В частности, речь идет о дополнительных мерах против российских доходов от экспорта нефти и газа, криптовалютных операций и незаконных финансовых потоков.

Партнеры планируют также усиливать борьбу с обходом санкций и препятствовать работе российского военно-промышленного комплекса.

Отдельное внимание будет уделено противодействию российскому теневому флоту, который Москва использует для обхода международных ограничений.

Кроме того, лидеры подтвердили, что российские суверенные активы будут оставаться замороженными, пока Россия не прекратит агрессию и не компенсирует Украине нанесенный войной ущерб.

Что решили по мирным переговорам

Участники встречи подтвердили поддержку справедливого и продолжительного мира в Украине и готовности президента Владимира Зеленского согласиться на немедленное прекращение огня и начать содержательные переговоры.

Они поддержали прямой диалог между Украиной и Россией с участием США и Европы.

Лидеры подчеркнули, что международные границы не могут меняться силой, а Украина имеет суверенное право самостоятельно определять собственные договоренности и союзы безопасности.

Также они отметили, что договоренности по более широкой европейской безопасности невозможны, пока Россия продолжает войну против Украины.

Любые решения, касающиеся ЕС и НАТО, потребуют согласия соответствующих государств и организаций.

России предложили энергетическое перемирие на зиму

В качестве первого шага к прекращению боевых действий участники встречи призвали Россию согласиться на энергетическое перемирие в течение всего зимнего периода.

Речь идет о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Кроме того, лидеры подчеркнули необходимость договориться о прекращении огня в Черном море, чтобы обеспечить безопасное судоходство и экспорт продовольствия из региона.

В то же время, в совместном заявлении речь не идет о том, что Россия уже согласилась на такие предложения.

Напомним, что ранее Трамп подверг сомнению дальнейшую военную помощь Украине после встречи с Путиным.

Новости партнеров

Новости партнеров