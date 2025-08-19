"Украина получит много земли" — Трамп сделал новое заявление

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «Украина получит много земли», очевидно, имея в виду результаты переговоров с РФ о так называемом «обмене территориями».

Об этом сообщает Clash Report.

«Украина вернет себе жизнь. Там перестанут убивать людей повсюду, и они получат много земли», — сказал Трамп.

В то же время он заявил, что Россия — «мощное военное государство», поэтому не стоило начинать войну. Похоже, американский президент «забыл», что именно Россия, а не Украина, начала войну.

«Это гораздо большее государство. Это не та война, которую стоило начинать. Так не поступают. Вы не боретесь с государством, которое в десять раз больше вас», — отметил глава Белого дома.

Он похвастался, что США предоставили Украине «лучшее оборудование в мире», а украинские солдаты были невероятно храбрыми.

«Итак, мы дали им много оборудования. Учитывая это, украинские солдаты были невероятно храбрыми. Но воюет сила, которая намного, намного больше и намного мощнее. И, знаете ли, они (россияне — Ред.) не остановились. Я предполагаю, что вы все видели карту. Знаете, большой кусок территории захвачен. И эта территория уже захвачена. Сейчас они говорят о Донбассе, но Донбасс сейчас, как вы знаете, на 79 процентов принадлежит и контролируется Россией. Так что они понимают, что это значит», — добавил Трамп.

По его мнению, Зеленский должен проявить определенную гибкость.

«Поэтому я надеюсь, что президент Путин будет хорошо себя вести. В противном случае ситуация будет сложной. И я надеюсь, что Зеленский сделает то, что должен сделать. Он также должен проявить определенную гибкость», — сказал президент США в комментариях Fox News.

Без Крыма и НАТО

В то же время, Трамп заявил, что возвращение Украине Крыму невозможно. Он также исключил возможность вступления страны в НАТО.

«Обе эти вещи невозможны», — сказал он.

«Вступление Украины в НАТО всегда было неприемлемым для россиян. Будь то в форме Советского Союза или России. Это было еще задолго до Путина», — добавил глава Белого дома.

Напомним, что во время вчерашних переговоров президент США заявил, что вопрос «обмена земли» будет учтен «с учетом текущей линии столкновения». Он добавил, что на карту Украины «грустно смотреть».

