Украина получит новый пакет помощи от США из HIMARS и Javelin – АР

Пентагон пришлет Украине минимум 275 миллионов долларов нового оружия, заявили официальные лица США, поскольку администрация президента США Байдена спешит сделать все возможное, чтобы помочь Киеву дать отпор России до того, как новоизбранный президент Дональд Трамп вступит в должность.

Об этом пишет АР.

"Последний транш оружия поступил в то время, когда растет обеспокоенность по поводу эскалации войны, когда обе стороны стремятся получить любое преимущество, каким они могут воспользоваться, если Трамп потребует быстрого прекращения войны — как он пообещал сделать", — пишет издание.

На этой неделе президент Джо Байден дал Украине полномочия стрелять ракетами большой дальности поглубже России, а затем президент России Владимир Путин официально снизил порог для использования ядерного оружия.

Официальные лица США утверждают, что изменение Россией ядерной доктрины было ожидаемым, но Москва предупреждает, что новое использование Украиной армейской тактической ракетной системы, известной как ATACMS, на территории России может вызвать сильный ответ.

Вооружение в новом пакете помощи для Украины включает в себя средства противовоздушной обороны, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противотанковые боеприпасы Javelin и другое оборудование и запасные части, заявили официальные лица США. сказать.

Вооружение будет предоставлено через полномочия президента о сокращении, что позволит Пентагону быстро изымать поставки со своих полок, чтобы ускорить их до линии фронта в Украине.

Будущий переход Трампа в Белый дом спровоцировал борьбу администрации Джо Байдена, чтобы обеспечить предоставление Украине всего одобренного Конгрессом финансирования и чтобы Киев находился в сильной позиции к зиме.

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Чтобы потратить все эти средства, прежде чем Трамп придет к присяге, администрации Байдена пришлось бы поспешно получить оружие на 7,1 миллиарда долларов из запасов Пентагона. Это включает 4,3 миллиарда долларов из законопроекта о помощи иностранным государствам, принятого Конгрессом в начале этого года, и 2,8 миллиарда долларов, все еще состоящих в учете. экономия благодаря перерасчету Пентагоном стоимости присланных систем.

Отвечая на вопрос, может ли департамент сделать это до 20 января, когда Трамп вступит в должность, представитель Пентагона Сабрина Сингх сказала, что официальные лица работают над тем, чтобы Украина получила то, что ей нужно. Она не хотела подтверждать последние общие данные об изъятии.

"Мы обязуемся использовать все полномочия, которые нам предоставил Конгресс", — сказал Сингх. "Единственный способ сделать это – убедиться, что наши полки полностью заполнены и укомплектованы. Поэтому, поскольку наши полки продолжают заполняться необходимым оборудованием и возможностями, мы берем их и отправляем в Украину", — добавила она.

Ранее Минобороны России заявило, что в ночь на 19 ноября ВСУ якобы нанесли удар по объекту на территории Брянской области, использовав шесть баллистических ракет ATACMS.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский не предоставил деталей по ситуации, однако отметил, что у Украины теперь будет больше возможностей для дальних ударов.

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