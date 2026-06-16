Украина получит обогащенный уран от Великобритании: для чего его используют

Великобритания / © Unsplash

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Великобритания профинансирует поставки обогащенного урана для украинских атомных электростанций. Его должен получить украинский «Энергоатом» для обеспечения работы АЭС в течение следующих двух лет.

Об этом объявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи с партнерами на саммите G7, передает Politico.

Речь идет о соглашении, согласно которому 210 миллионов фунтов стерлингов британского экспортного финансирования направят в поддержку компании Urenco. Она должна поставлять обогащенный уран украинскому производителю атомной энергии — «Энергоатома».

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Соглашение ранее согласовали Стармер и президент Украины Владимир Зеленский во время их встречи.

Британский премьер заявил, что поставки должны помочь Украине пройти следующие зимы и сохранить энергетическую устойчивость на фоне российских атак.

«Агрессия России угрожает не только Украине, но и безопасности всей Европы. Именно поэтому Великобритания активизируется — прекращает поступления, подпитывающие войну Путина, обеспечивающие Украину энергией в течение будущих зим», — сказал Стармер.

Кроме энергетического соглашения с Украиной, Великобритания объявила о новом пакете санкций против России. Он должен быть направлен против российского теневого флота, который используют для обхода ограничений и перевозки энергоносителей.

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В частности, санкции должны коснуться судов, которые перевозят российский сжиженный природный газ, а также финансовые сети, через которые Москва пытается обходить уже введенные ограничения и обеспечивать свою армию.

Объявление прозвучало на фоне саммита G7, первая сессия которого посвящена миру и безопасности Украины и Европы. Ожидается, что Стармер будет призывать партнеров усилить коллективные усилия, чтобы Украина получила справедливый и продолжительный мир.

Напомним, ранее британские военные перехватили российский танкер теневого флота в Ла-Манше. Операция стала очередным ударом по ресурсам РФ для войны против Украины.

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