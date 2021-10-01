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Украина получит от США шесть патрульных катеров на сумму около 85 миллионов долларов

Украина получит от США шесть патрульных катеров на сумму около 85 миллионов долларов

Украинский милитарный портал

Работы по сборке катеров Mark VI закончатся в 2025 году.

США поставят Украине шесть патрульных катеров на сумму около 85 миллионов долларов.

Об этом информирует Пентагон.

Работы по сборке катеров Mark VI закончатся в 2025 году. 

Контракт с Украиной говорит проектирования, строительства и оснащения шести патрульных катеров Mark VI и, возможно, двух дополнительных.

Сумма контракта -  84,25 миллиона долларов. 

Напомним, что летом 2020 года Госдепартамент США одобрил продажу до 16 современных патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оснащения Украине на общую сумму 600 миллионов долларов. 

Добавим, что ранее сообщалось, что США выделят Украине до 60 миллионов долларовПрезидент США Джо Байден принял решение выделить Украине помощь в размере до 60 млн долларов за счет средств Пентагона. 

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