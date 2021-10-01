Украина получит от США шесть патрульных катеров на сумму около 85 миллионов долларов

Украина получит от США шесть патрульных катеров на сумму около 85 миллионов долларов

Работы по сборке катеров Mark VI закончатся в 2025 году.

США поставят Украине шесть патрульных катеров на сумму около 85 миллионов долларов.

Об этом информирует Пентагон.

Работы по сборке катеров Mark VI закончатся в 2025 году.

Контракт с Украиной говорит проектирования, строительства и оснащения шести патрульных катеров Mark VI и, возможно, двух дополнительных.

Также читайте Украинская морская охрана получила новые отечественные катеры

Сумма контракта - 84,25 миллиона долларов.

Напомним, что летом 2020 года Госдепартамент США одобрил продажу до 16 современных патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оснащения Украине на общую сумму 600 миллионов долларов.

Добавим, что ранее сообщалось, что США выделят Украине до 60 миллионов долларов. Президент США Джо Байден принял решение выделить Украине помощь в размере до 60 млн долларов за счет средств Пентагона.

Новости Украины: первый морской парад независимой Украины - на Днепр вышли военные катера

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку