Украина получит от США шесть патрульных катеров на сумму около 85 миллионов долларов

Работы по сборке катеров Mark VI закончатся в 2025 году.
США поставят Украине шесть патрульных катеров на сумму около 85 миллионов долларов.
Об этом информирует Пентагон.
Работы по сборке катеров Mark VI закончатся в 2025 году.
Контракт с Украиной говорит проектирования, строительства и оснащения шести патрульных катеров Mark VI и, возможно, двух дополнительных.
Сумма контракта - 84,25 миллиона долларов.
Напомним, что летом 2020 года Госдепартамент США одобрил продажу до 16 современных патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оснащения Украине на общую сумму 600 миллионов долларов.
Добавим, что ранее сообщалось, что США выделят Украине до 60 миллионов долларов. Президент США Джо Байден принял решение выделить Украине помощь в размере до 60 млн долларов за счет средств Пентагона.