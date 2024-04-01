Украина получит помощь после перерыва – она будет включать некоторые нововведения: спикер Джонсон

В законопроекте США о помощи Украине будут "важные нововведения".

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что законопроект, включающий помощь Украине, начнет продвижение уже после того, как Палата вернется с каникул. По его словам, она может включать "некоторые важные нововведения".

Об этом пишет The Hill.

"Послушайте, что мы должны сделать в эпоху разделенного правительства – исторически так сложилось, что мы должны строить консенсус. Если мы хотим продвинуть какую-то партийную меру, мне нужен каждый член парламента, буквально. А некоторые вещи должны быть двухпартийными", – отметил он.

Спикер Палаты Майк Джонсон добавил, что когда речь идет о дополнениях, необходимо работать над достижением консенсуса. Среди "важных новшеств", как пример, Джонсон привел возможность предоставления кредита Украине. По его словам, эта идея приобрела популярность и позволит успокоить консерваторов.

Джонсон также упомянул закон "REPO for Ukrainians Act", который уполномочивает президента США арестовать российские активы и передать их Украине для борьбы с российской агрессией.

"Закон о REPO, знаете, если мы сможем использовать арестованные активы российских олигархов, чтобы позволить украинцам бороться с ними, это просто чистая поэзия. Даже президент Трамп (бывший президент США Дональд Трамп – ред.) говорил о кредитной концепции, где ... мы не просто оказываем иностранную помощь. Мы устанавливаем такие отношения, чтобы они могли вернуть ее нам, когда придет время", — добавил спикер.

Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий выделение около $60 млрд для помощи Украине. Документ передали в Палату представителей, но там его до сих пор не вынесли на рассмотрение.

Напомним, глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер заверил, что дополнительное финансирование для Украины будет иметь "преимущественную поддержку" в Конгрессе.

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