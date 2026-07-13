Украина получит Rafale и право производить французские ракеты: что заявил Макрон

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украина получит французские истребители Rafale в 2028-2029 годах, а также лицензии на производство ряда французских ракет.

Об этом Макрон сообщил по итогам заседания “Коалиции желающих” в Париже.

По словам президента Франции, союзники договорились также усилить украинскую систему противовоздушной обороны.

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Кроме того, Макрон сообщил, что Франция передаст Украине лицензии на производство зенитных ракет Aster-30 для зенитных ракетных комплексов SAMP/T, авиационных бомб AASM Hammer и крылатых ракет SCALP.

Президент Франции отметил, что это решение было принято после того, как президент США Дональд Трамп объявил о предоставлении лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский также выразил надежду, что первая европейская антибаллистическая система FREYA заработает уже в течение следующих 12 месяцев. По его словам, Украина завершает разработку ракеты-перехватчика для данного проекта.

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