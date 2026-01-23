Украина получит зону свободной торговли в Донбассе: Трамп подтвердил

Владимир Зеленский / © Associated Press

В ходе встречи в Давосе Владимира Зеленского и Дональда Трампа обсуждали создание так называемой зоны свободной торговли (ЗСТ) в Донбассе. Президент США поддерживает эту идею.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в ходе общения с журналистами.

Он считает, что ЗСТ было бы полезно для украинского бизнеса.

«Думаю, для нашего бизнеса это будет положительным решением. Посмотрим потом детали, безусловно, но мы благодарны за такое предложение. Трамп еще раз подтвердил, что Украина это получит», — добавил он.

Напомним, что Украина после завершения полномасштабной войны может получить зону свободной торговли, то есть без тарифов с Соединенными Штатами Америки. Это может поспособствовать восстановлению страны в будущем, заявил специальный представитель США Стив Уиткофф.