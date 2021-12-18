Украина попросила у США новое вооружение для защиты от РФ: CNN узнал, какое именно

Украина попросила у США новое вооружение для защиты от РФ: CNN узнал, какое именно

У Байдена пока не решили отправлять ли новое оружие в Украину.

Украина в рамках военной помощи просит США предоставить новое вооружение для защиты от России, в частности, речь идет о системах противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

Администрация Байдена все еще взвешивает, следует ли отправлять больше оружия украинцам после поставок за последние два месяца противотанковых ракет Javelin и командных пусковых установок, патрульных катеров класса Island, аптечек первой помощи, защищенных радиостанций, электроники, медицинского оборудования и других боеприпасов.

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"По словам людей, знакомых с запросами, украинские официальные лица также настаивают на приобретении у США систем ПВО, таких как ракеты земля-воздух Patriot", — пишет издание. Однако советник по национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность тем, что такие поставки могут быть расценены по России как крайне провокационные. Со всем этим Белый дом не исключил ничего, кроме размещения американских войск в Украине.

"По мере того, как мы используем дипломатические каналы, мы будем готовиться ко всем непредвиденным обстоятельствам", — сказал Салливан репортерам в начале этого месяца. "Так же, как мы делаем это уже несколько недель, в том числе посредством подготовки конкретных ответов на эскалацию в России, если они потребуются – конкретных, надежных и четких ответов", = добавил он.

Напомним, во время разговора Путин заверил Байдена, что Россия не будет усиливать эскалацию по Украине.

Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, длившийся около полутора часов. Ключевым был вопрос безопасности в военно-военной и энергетической сферах.

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