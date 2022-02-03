Украина попросит Турцию без очереди поставить бронежилеты и шлемы

Украина обсудит возможное сотрудничество в акватории Черного моря между военно-морскими силами Турции и Украины.

Украина обратится с просьбой к Турции по поводу поставок систем защиты, в частности бронежилетов и шлемов, вне очереди.

Об этом на брифинге сказал министр обороны Алексей Резников.

Также читайте В Украине запустили производство беспилотников Bayraktar — Ермак

"Сегодня будем вести разговор с моим коллегой о возможности поставок систем защиты. Поскольку огромная очередь, как выяснилось, стран НАТО на закупку этих систем. Мы будем вести разговор о возможности внеочередным способом дать возможность Украине приобрести системы защиты. Просить, чтобы нам пошли навстречу, учитывая особый период", — отметил Резников.

Кроме того, по словам главы Минобороны, Украина обсудит возможное сотрудничество в акватории Черного моря между военно-морскими силами Турции и Украины. Он напомнил, что на верфях Турции строится крейсер для нужд украинского морского флота.

Резников также сообщил, что на сегодняшней встрече с его турецким коллегой планируется подписание соглашения в сфере высоких военных технологий. Согласно соглашению, в Украине начнут строительство завода Bayraktar, на котором будут производиться беспилотники (БПЛА). Кроме того, будет создан центр обучения для управления БПЛА.

По словам министра, для следующего поколения беспилотных летательных аппаратов Bayraktar будут использовать украинские двигатели производства Мотор Сич.

Напомним, 3 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Украину с официальным визитом. Турецкого лидера и его супругу торжественно, с почетным караулом, встретили в аэропорту. По случаю прибытия в Киев супругам Эрдоганов вручили традиционный праздничный каравай.

Читайте также: