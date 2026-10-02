Украина пошла навстречу Венгрии: что изменит новый законопроект

Украина и Венгрия / © Getty Images

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №16119 об образовательных правах коренных народов и национальных меньшинств. Венгрия уже приветствовала появление документа и ожидает, что парламент рассмотрит его в октябре.

Что предполагает законопроект

Украинский язык будет оставаться основным языком образовательного процесса. При этом в школах, где есть соответствующие классы или группы, разрешат использовать языки национальных меньшинств. Речь идет только о языках, являющихся официальными языками стран Европейского Союза.

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О регистрации законопроекта сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Бабак в своем Telegram-канале.

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Законопроект также предлагает ввести статус общего среднего образования национального меньшинства. Его смогут получить учреждения, где по меньшей мере 50% учащихся учатся на языке соответствующего сообщества. По данным, приведенным в публикациях о документе, потенциально это может относиться к 149 учреждениям — около 1,2% всех учреждений общего среднего образования.

Школы с таким статусом могут дополнять образовательные программы предметами и мероприятиями, направленными на сохранение культуры, традиций, обычаев и национальной идентичности учащихся.

Документ также предусматривает возможность дублировать официальные документы об образовании и приложения к ним на языке соответствующего национального меньшинства — по заявлению родителей.

Родителям могут разрешить инициировать расширение перечня предметов, которые будут преподаваться на украинском языке. Для этого письменные заявления должны подать не менее двух третей родителей учащихся соответствующего класса или группы. Окончательное решение будет приниматься администрацией заведения.

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Реакция Венгрии

В Венгрии положительно отреагировали на регистрацию законопроекта. Премьер-министр страны Петер Мадяр заявил, что документ может усилить правовые гарантии образования на венгерском языке и поддержать сеть учебных заведений венгерского общества.

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан отметила, что подготовке законопроекта предшествовали двусторонние консультации Украины и Венгрии, а также переговоры с представителями венгерской общины Закарпатья.

«Мы приветствуем этот шаг, которому предшествовали двусторонние венгерско-украинские профессиональные консультации и консультации с представителями венгерской общины Закарпатья в последние недели», — написала Орбан.

По ее словам, принятие документа может усилить правовые гарантии образования на венгерском языке.

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«Венгрия остается заинтересованной в диалоге и ощутимых результатах в повседневной жизни венгерской общины Закарпатья», — говорится в ее сообщении.

Почему это важно для вступления Украины в ЕС

Законопроект связывают с переговорами Украины о вступлении в Европейский Союз. Венгрия ранее блокировала открытие части переговорных кластеров, заявляя о неурегулированных вопросах прав венгерского национального меньшинства в Украине.

Будапешт настаивает, что среди ключевых проблем — возможность учиться на венгерском языке и функционирования сети образовательных учреждений для венгерской общины Закарпатья.

Новый документ должен урегулировать эти вопросы и потенциально создать условия для разблокирования дальнейших переговоров по вступлению Украины в ЕС. Законопроект еще должен пройти рассмотрение в профильном комитете и голосование в Верховной Раде.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Киев работает над законодательными изменениями, чтобы разблокировать переговоры с ЕС. Венгрия связывает этот вопрос с расширением прав венгерской общины в Закарпатье.

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