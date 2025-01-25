Украина потеряет треть территории и никогда не будет в НАТО: Фицо сделал скандальное заявление

Фицо также не согласен с идеей, что Европейский Союз должен брать на себя большую ответственность за поддержку Украины.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что "Украина потеряет треть своей территории в пользу России и будет оккупирована иностранными войсками".
Об этом сообщило издание Dennikn.
Фицо заявил, что "Украина никогда не будет в НАТО" и будет иметь большие трудности с евроинтеграцией. Он также считает, что Украина позволила Западу использовать себя в войне с Россией, направленной на ее экономическое ослабление.
"Я очень приветствую, что есть признаки общения между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным", - заявил Фицо.
Однако он подчеркнул, что не согласен с идеей, что Европейский Союз должен брать на себя большую ответственность за поддержку Украины, если администрация Трампа пересмотрит свою позицию в отношении Киева.
Напомним, в Словакии тысячи человек вышли на улицы против правительства Фицо.
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