Украина предлагает ЕС общую добычу редкоземельных металлов, — Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что восстановление Украины является возможностью для Европы развиваться вместе с ней.

Украина предложила Европейскому Союзу сотрудничество по добыче редкоземельных металлов, в частности урана, лития и титана, запасы которых являются одними из крупнейших в мире.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Politico.

Шмыгаль подчеркнул, что в случае вступления Украины в Европейский Союз страны ЕС получат "надежных защитников с большим военным опытом".

Премьер отметил, что Украина обладает 22 из 30 критических для ЕС полезных ископаемых, в том числе является лидером по запасам урана.

"Мы способны не только покрыть собственные энергетические потребности, но и экспортировать уран, особенно в условиях растущего спроса на ядерную энергетику в ЕС", - отметил Шмыгаль.

По его словам, Украина обладает крупнейшими в Европе запасами лития. Он добавил, что в 2021 году мировое потребление карбоната лития составило 460 тысяч тонн, а к 2030 году спрос увеличится до 6 миллионов тонн.

"Украина среди мировых лидеров по запасам титана. Только 10% разведанных запасов разрабатывается, поэтому мы можем полностью заместить импорт российского титана для европейской промышленности, включая оборонный сектор", - отметил премьер.

Шмыгаль отметил, что восстановление Украины является возможностью для Европы развиваться вместе с ней. Он подчеркнул, что сотни миллиардов евро инвестиций будут способствовать созданию новых производств и рабочих мест как в Украине, так и в странах ЕС.

Напомним, Зеленский сделал заявление о меморандуме по поводу редкоземельных полезных ископаемых.

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