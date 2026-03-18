Украина предлагает миру новую модель безопасности: Зеленский рассказал в Лондоне об уникальных технологиях

м / © president.gov.ua

Во время обращения в парламент Великобритании в Лондоне президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что мир нуждается в новой системе безопасности, способной опережать угрозы.

По его словам, современные лидеры должны объединить усилия, чтобы гарантировать людям надежное будущее и противодействовать несущим агрессию силам.

Зеленский поблагодарил Великобританию за поддержку Украины с начала полномасштабной войны и подчеркнул высокий уровень доверия между странами.

Мир вступил в новую эпоху войны

Президент подчеркнул, что сегодня ситуацию на поле боя определяют дроны и искусственный интеллект.

По его словам, подобная эволюция оружия создает новые риски, а безопасность должна включать не только военный компонент, но и защиту людей, культуры и государства.

Украина уже делится опытом с партнерами

Зеленский сообщил, что Украина направила военных экспертов на Ближний Восток и в регион Залива для помощи в защите от иранских дронов.

Сейчас там находится 201 украинец, еще 34 готовы к отправке.

Это часть так называемого соглашения Drone Deal, которое Украина предложила США и готова масштабировать для других партнеров.

Дроны стали ключом к победе

Президент подчеркнул, что Украина научилась эффективно противодействовать усовершенствовавшим «шахедам».

Самым эффективным средством стали дроны-перехватчики, которые значительно дешевле ракет или авиации.

По словам Зеленского, для уничтожения одного вражеского дрона достаточно 2–3 перехватчиков стоимостью менее 10 тысяч долларов.

В то же время, 90% потерь российской армии на фронте — результат работы украинских дронов.

Уникальная система контроля войны в реальном времени

Во время выступления президент продемонстрировал iPad с разрешающим программным обеспечением:

отслеживать ситуацию на фронте

видеть каждого уничтоженного врага с видеодоказательствами

анализировать удары в небе, на море и по территории РФ

Зеленский отметил, что подобные технологии могут стать основой будущей глобальной системы безопасности.

Совместные проекты с Великобританией и новые разработки

Президент сообщил о подписании декларации между Украиной и Великобританией об углублении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности.

Среди ключевых проектов:

дроны-перехватчики P1-SUN

совместная разработка дронов OCTOPUS

Украина активно развивает морские беспилотники, которые уже позволили вытеснить Россию из части Черного моря.

Технологии Украины могут изменить мир

Зеленский заявил, что украинские решения могут быть применены в других регионах, в том числе для защиты торговых маршрутов или противодействия атакам в районе Ормузского пролива.

Президент подчеркнул, что Украина готова к полноценному оборонному сотрудничеству с партнерами.

Санкции против РФ остаются критически важными

Отдельно глава государства обратил внимание, что Россия продолжает финансировать войну благодаря ослаблению санкций на нефть.

Он поблагодарил Великобританию за принципиальную позицию и подчеркнул, что сильные санкции и оборонное сотрудничество являются основой для завершения войны.

Украина уже не только защищается, но и формирует новую модель безопасности, которую могут перенять другие страны мира.

Тем временем премьер Британии Кир Стармер во время личной встречи с президентом Украины сказал, чего нельзя допустить из-за войны в Иране .