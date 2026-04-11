Украина предлагает продлить режим тишины: Зеленский предупредил РФ о зеркальных действиях

Президент Украины Владимир Зеленский

Украина готова поддерживать режим тишины на небе и на фронте, но требует от России аналогичных шагов. Киев уже передал Москве официальное предложение не возобновлять боевые действия после праздников, оставляя за собой право на жесткий ответ в случае атак.

О деталях переговоров с военным командованием и предупреждениях для врага президент Владимир Зеленский рассказал в своем вечернем видеообращении.

Предложение продлить перемирие

Глава государства подчеркнул, что вопрос безопасности на Пасху подробно обсуждался с Главнокомандующим ВСУ, секретарем СНБО и руководством Службы безопасности. По его словам, Украина неоднократно выступала с миротворческими инициативами, чтобы праздник прошел без угроз гражданскому населению.

Киев официально предложил российской стороне не возобновлять боевые действия и после выходных. По мнению президента, если Россия снова выберет войну, это станет четким сигналом для международного сообщества и Соединенных Штатов по поводу настоящих целей Кремля в этой войне.

Зеркальные действия армии

Владимир Зеленский заверил, что у украинских военных есть четкие приказы действовать исключительно зеркально. Если российские войска воздержатся от запусков ракет и дронов, Украина также будет соблюдать полную тишину в небе.

Аналогичный приказ действует и для линии фронта, однако каждое украинское подразделение сохраняет за собой безоговорочное право на самозащиту. Президент напомнил об негативном предыдущем опыте подобных перемирий, подчеркнув, что приоритетом остается реальная безопасность бойцов, а сигнал о готовности продлить режим тишины уже доведен до россиян.

Как прошло «пасхальное перемирие» в прошлом году

Следует напомнить, что в прошлом году Кремль также объявлял о праздничном прекращении огня, однако воздушная тревога прозвучала уже через несколько минут после заявления. Как отмечали тогда аналитики DeepState, на фронте тишина наблюдалась только на отдельных участках, а сама инициатива была обычным медийным трюком для создания миротворческой картинки.

Украинские военные из 66-й отдельной механизированной бригады сообщали, что враг цинично использовал праздничную паузу как тактическую возможность. Под прикрытием перемирия русская армия создавала новые пути для опрокидывания тяжелой техники и усиления своих позиций.

Западные эксперты и СМИ восприняли этот шаг как дипломатическую игру. Обозреватели были убеждены, что внезапное прекращение огня стало лишь политическим жестом в сторону США и Дональда Трампа, что на практике создало логистические проблемы для украинских защитников по самым горячим направлениям.

Фактический срыв договоренностей подтвердил и Владимир Зеленский, который сообщил , что по состоянию на утро Пасхи оккупанты совершили десятки обстрелов и несколько штурмовых действий. Россияне лишь пытались создать общее впечатление тишины, не оставляя попыток продвигаться и наносить урон украинской армии.

Перемирие на Пасху — последние новости

Накануне глава Кремля Владимир Путин объявил о введении режима прекращения огня на всей линии столкновения. По замыслу российской стороны, тактическая пауза в боевых действиях должна была продолжаться с 16:00 субботы, 11 апреля, и до конца следующих суток. В то же время российское командование приказало своим подразделениям быть готовыми открывать ответный огонь, что оставляет оккупантам пространство для традиционных провокаций и обвинений.

Реагируя на инициативу агрессора, Владимир Зеленский напомнил о готовности Украины придерживаться зеркальных шагов . Он обратил внимание, что идею праздничного перемирия Киев активно продвигал и раньше, ведь страна заинтересована в длительном прекращении огня, а не в коротких паузах. В Киеве надеются, что Москва не будет возвращаться в террор, если там действительно заинтересованы в деэскалации.