Президент России Владимир Путин / © Getty Images

Украина предложила Кремлю продлить частичное прекращение огня, однако Россия ответила массированным ударом по гражданским объектам. Отказ от мира должен иметь для президента РФ Владимира Путина тяжелые последствия.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Мы предложили Москве продолжить частичное прекращение огня после 11 мая. Вместо этого этой ночью Россия запустила более 200 дронов по Украине, атакуя гражданскую инфраструктуру, в частности детский сад», — написал Сибига в Сети.

Он проинформировал, что в результате ударов по меньшей мере шесть человек получили ранения, еще один человек погиб.

Украинский министр подчеркнул, что постоянное нежелание Кремля идти на мирное урегулирование должно получить соответствующую реакцию международного сообщества.

«Неоднократный отказ Путина от мира должен иметь для него последствия. Нужно более сильное давление — через эффективные украинские дальнобойные санкции и решительные действия наших партнеров», — указал Сибига.

Он также подчеркнул, что настал момент для усиления давления на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну. По его словам, Путин должен понять, что для него «ситуация будет только ухудшаться», а единственным выходом должна стать остановка террора.

Отдельно министр призвал Европу активнее участвовать в мирном процессе параллельно с дипломатическими усилиями США.

Продление перемирия

В Кремле 9 мая заявили, что пока не обсуждают продление перемирия после 11 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что никаких сигналов об этом не поступало, комментируя надежды президента США Дональда Трампа на сохранение режима прекращения огня. По словам Пескова, договоренности касались только периода 9 — 11 мая.

11 мая Сибига предложил России «аэропортовое перемирие" — взаимный отказ от ударов по авиахабам. Он отметил, что такая инициатива может заинтересовать Кремль из-за уязвимости российских аэропортов к дальнобойным атакам Украины. Министр также призвал Европу взять более активную роль в мирном процессе как дополнительный трек к усилиям США.

