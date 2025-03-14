Украина предлагала США подписать соглашение о редкоземельных металлах в Саудовскиой Аравиии — СМИ

Представители Вашингтона предлагают перейти к детальному соглашению, не подписывая рамочную.

Во время переговоров в Саудовской Аравии Украина предлагала представителям Соединенных Штатов подписать соглашение о разработке редкоземельных металлов, но американцы взяли паузу в этом вопросе.

Об этом информирует Общественное со ссылками на источник, ознакомленный с ходом переговоров.

Собеседник издания сообщил, что соглашение было одобрено Кабинетом министров Украины, поэтому могло быть подписано уже в Джидде.

"Соглашение одобрено украинским правительством, поэтому мы возложили его на стол, чтобы и они (американская делегация — ред.) вернулись в Вашингтон с конкретным результатом", — сообщил источник.

Впрочем, американцы заявили, что примут паузу в этом вопросе с возможностью перейти к детальному соглашению, не подписывая рамочную.

Ранее сообщалось, что премьер Британии прокомментировал результаты переговоров Украины и США в Джидде.

Мы ранее информировали, что Зеленский заявил о новых задачах для украинской дипломатии.

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