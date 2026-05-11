Андрей Сибига

Украина призывает европейские страны активнее приобщиться к мирным усилиям и предложила России так называемое «аэропортовое перемирие» — взаимный отказ от ударов по аэропортам.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в интервью POLITICO во время встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

Роль Европы в перемирии

По словам Сибиги, Европа могла бы получить новую роль в переговорах между Киевом и Москвой, поскольку мирный процесс с участием США в последнее время замедлился, а президент РФ Владимир Путин не демонстрирует готовность к масштабным договоренностям по завершению войны.

«Может быть, нам нужна новая роль Европы в наших мирных усилиях. Возможно, мы могли бы попытаться достичь так называемого аэропортового перемирия», — сказал Сибига.

Речь идет об ограниченном соглашении между Украиной и Россией о прекращении атак на аэропорты. В Киеве считают, что Кремль может быть заинтересован в таком формате, ведь крупные российские авиахабы, в частности московский Шереметьево и петербургский Пулково, становятся все более уязвимыми к украинским дальнобойным ударам.

Сибига отметил, что президент Украины Владимир Зеленский уже обсуждал эту идею с отдельными европейскими лидерами.

При этом Украина не предлагает Европе заменить США в переговорах. По словам главы МИД, европейское направление должно только дополнять американские дипломатические усилия.

«Это должен быть дополнительный трек — не вместо и не как альтернатива», — подчеркнул Сибига.

Переговоры с РФ: что говорят в Европе

В Европе тем временем продолжаются дискуссии о возможном прямом участии в переговорах с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее допускал возможность контактов с Путиным, а глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Европа должна иметь место за столом переговоров.

В то же время, в ЕС относятся к подобным инициативам осторожно. Главная дипломатка Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят роль Европы в мирном процессе позже этого месяца.

Также Сибига сообщил, что Украина продолжает настаивать на вступлении в ЕС как ключевой гарантии безопасности перед любыми мирными договоренностями с Россией. Киев, по его словам, ориентируется на подписание соглашения о членстве в 2027 году.

