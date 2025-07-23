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Украина предложила РФ провести встречу лидеров — подробности
Украина предложила российской стороне провести встречу лидеров с участием Эрдогана и Трампа до конца августа, сообщил секретарь СНБО Умеров по итогам встречи делегаций.
Украина предлагает РФ провести переговоры президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина до конца августа 2025 года.
Об этом сказал секретарь СНБО Рустем Умеров, 23 июля возглавляющий украинскую делегацию на переговорах в Турции, передает «Общественное».
«Мы предлагаем российской стороне провести встречу лидеров России и Украины до конца августа», — сказал Умеров.
Переговоры Украины и РФ, по словам Умерова, могут состояться с участием президента Турции Реджепа Эрдогана и президента США Дональда Трампа
Украинская сторона также заявила о готовности к прекращению огня, в частности, ударов по критической и гражданской инфраструктуре.
Также обсудили дальнейшие этапы обмена пленными и гражданскими. Российская сторона согласилась на возвращение людей, находящихся в плену более трех лет, в том числе тяжелораненых и молодых.
Также стало известно, что переговоры в Турции завершились 23 июля вечером. Стороны договорились об обмене не только военных, но и гражданских лиц.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также озвучил ожидания переговоров в Турции и анонсировал новый обмен.
Отметим, что сегодня, 23 июля, украинская делегация прибыла в Турцию. Ее возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров.
Позже появилась информация о встрече Умерова с главой российской делегации Мединским.
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