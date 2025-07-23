Секретарь СНБО Рустем Умеров возглавляет украинскую делегацию на переговорах в Турции / © Суспільне

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Украина предлагает РФ провести переговоры президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина до конца августа 2025 года.

Об этом сказал секретарь СНБО Рустем Умеров, 23 июля возглавляющий украинскую делегацию на переговорах в Турции, передает «Общественное».

«Мы предлагаем российской стороне провести встречу лидеров России и Украины до конца августа», — сказал Умеров.

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Переговоры Украины и РФ, по словам Умерова, могут состояться с участием президента Турции Реджепа Эрдогана и президента США Дональда Трампа

Украинская сторона также заявила о готовности к прекращению огня, в частности, ударов по критической и гражданской инфраструктуре.

Также обсудили дальнейшие этапы обмена пленными и гражданскими. Российская сторона согласилась на возвращение людей, находящихся в плену более трех лет, в том числе тяжелораненых и молодых.

Также стало известно, что переговоры в Турции завершились 23 июля вечером. Стороны договорились об обмене не только военных, но и гражданских лиц.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также озвучил ожидания переговоров в Турции и анонсировал новый обмен.

Отметим, что сегодня, 23 июля, украинская делегация прибыла в Турцию. Ее возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров.

Позже появилась информация о встрече Умерова с главой российской делегации Мединским.

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