Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию: Сийярто разразился негодованием

Политик отмечает, что стоимость голубого топлива выросла.
Прекратив транзит российского газа через свою территорию, Украина якобы поставила Европейский Союз в затруднительное экономическое положение. В последнее время цены на газ в Европе стали намного выше.
Об этом на своей странице в Facebook заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Основными причинами увеличения стоимости голубого топлива Сийярто называет искусственное сокращение поставок газа, а также блокирование определенных маршрутов его поставки.
По его словам, последним событием, приведшим к росту цен, стало прекращение транзита российского газа через территорию Украины. Венгерский политик говорит, мол, с декабря 2024 года, когда перекрытие украинского транзитного маршрута стало постоянным, цена на природный газ на рынке ЕС выросла на 20%.
"Таким образом, Украина, которая стремится к членству в ЕС как страна-кандидат, своим очередным решением вновь поставила европейскую экономику в затруднительное положение. Это особенно касается Центральной Европы", - высказался Сийярто.
Напомним, ранее премьер Словакии Робер Фицо заявил, что из-за прекращения транзита газа из РФ Братислава введет "адекватные меры". В частности, его партия Smer-SD поддержит уменьшение помощи беженцам из Украины.
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