"Украина - препятствие для Трампа": немецкие эксперты дали мрачный прогноз на встречу в Мар-а-Лаго

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Реклама

Встреча украинского и американского лидеров состоится не в официальном Овальном кабинете, а в частной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Это существенно меняет характер разговора — делает его менее формальным, но не менее напряженным.

Об этом говорится в аналитическом материале издания BILD , опросившем ведущих немецких экспертов.

«Я здесь главный»

Военный эксперт и бывший советник Ангелы Меркель Эрих Вад считает, что сам факт встречи - сигнал Трампа Европе. Американский президент хочет продемонстрировать, что ключевые решения принимает именно он.

Реклама

«Этой встречей Трамп ясно дает понять: он инициатор сделки, а не европейцы! Это для него очень важно. В то же время, президент США идет навстречу Зеленскому… приглашая его за стол переговоров», — отметил Вад.

Украина как «препятствие»

Наиболее скептически настроен эксперт по безопасности Петер Нойман. Он сомневается, что Киев получит желаемый прорыв, поскольку геополитические приоритеты Трампа лежат в другой плоскости.

«Для Трампа Украина скорее препятствие на пути к нормализации отношений с Россией, что является его главным геополитическим интересом», — заявил Нойман.

По его мнению, успехом можно будет считать уже то, если Зеленский сможет убедить Трампа в готовности Украины к компромиссам.

Реклама

Фактор «рождественского перемирия»

Политолог Нико Ланге обращает внимание на другой аспект. Трампу, вероятно, не понравился отказ Путина от идеи рождественского прекращения огня, предложенной Зеленским.

«Вопрос в том, будет ли Трамп готов усилить давление на Путина после этой встречи», – рассуждает Ланге.

Напомним, Зеленский везет в США план по 20 пунктам , который, по его словам, готов на 90%. Документ основан на американских предложениях и касается гарантий безопасности и территориальных вопросов.