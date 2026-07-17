Оккупированный Крым / © Getty Images

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Крым остается стратегическим военным плацдармом России с момента незаконной аннексии украинского полуострова в 2014 году. В то же время он все больше превращается в уязвимый участок российской логистики.

Об этом пишет The Economist.

В издании отмечают, что полная изоляция оккупированного Крыма могла значительно усилить переговорные позиции Украины. В то же время, кампания с применением украинских беспилотников против стратегических объектов инфраструктуры уже демонстрирует ощутимые результаты.

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Как отмечает The Economist, Украина наносит удары не только по военным объектам полуострова, но и по автомобильным, железнодорожным и морским путям, соединяющим оккупированный Крым с Россией.

По данным организации по мониторингу конфликтов ACLED, с 2022 года было зафиксировано 692 атаки, причем более половины из них было совершено в течение последних 12 месяцев.

Одной из главных целей Украины остается Крымский мост, соединяющий полуостров с территорией России. Из-за постоянной угрозы ударов перевозки опасных грузов, в частности горючего, стало слишком рискованным. Кроме того, движение тяжелых грузовиков по мосту полностью запрещено, а морское сообщение также испытало существенные ограничения.

В материале напоминают, что Черноморский флот РФ был вынужден покинуть базу в Севастополе и перебазироваться в более отдаленные порты.

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Кроме того, 13 июля Россия приостановила судоходство через Азовское море — один из ключевых маршрутов, по которому транспортируется около четверти российского экспорта зерна. На следующий день Украина сообщила о поражении 11 российских судов.

Несмотря на то, что у российских войск на оккупированном полуострове еще есть запасы горючего и продовольствия, их пополнение становится все сложнее. Мирные жители, в свою очередь, начали запасаться продуктами длительного хранения и вынуждены часами стоять в очередях за горючим.

В то же время Украина активно наносит удары беспилотниками и по территории России. По данным ACLED, только в июне было зафиксировано более 100 атак в глубь РФ.

Российские власти заявляли, что 13 июля якобы перехватили 926 украинских беспилотников. Однако, как отмечает The Economist, многочисленные видео в социальных сетях свидетельствуют, что, по меньшей мере, часть дронов успешно достигла своих целей.

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В издании также подчеркивают, что удары по нефтеперерабатывающим заводам и сетям распределения горючего сокращают экспортные доходы России и провоцируют дефицит горючего в разных регионах страны. По оценке журналистов, столь длинных очередей на автозаправках россияне не видели с последних лет существования СССР.

Кроме того, The Economist отмечает, что Россия впервые за многие годы начала терять территории. По оценкам издания, с начала полномасштабного вторжения к 13 июля 2026 погибли от 367 до 602 тысяч российских военных, что составляет около 1–2% довоенного мужского населения призывного возраста.

По данным аналитического центра CSIS, Россия ежемесячно мобилизует около 27 тысяч военных, в то время как ее ежемесячные потери составляют примерно 30 тысяч человек. По мнению аналитиков, дальнейшее нарушение логистики из-за оккупированного Крыма лишь усложнит для страны-агрессорки ведение боевых действий.

Ранее сообщалось, что Силы специальных операций сообщили о поражении Балаклавской ТЭС в оккупированном Севастополе.

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Мы ранее информировали, что после атаки дронов в Крыму начался энергетический хаос, без света остались целые районы.

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