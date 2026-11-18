Крымский мост / © Telegram / Крымский ветер

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Масштабная украинская операция против Крымского моста , в результате которой рухнула часть автомобильной переправы, стала не только военным успехом, но и политическим сигналом российскому диктатору Владимиру Путину накануне его встречи с лидерами США и Китая.

Об этом говорится в аналитическом материале британского издания The Guardian .

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Как отмечает автор публикации Дэн Саббаг, атака стала результатом нескольких недель, а возможно и месяцев военной подготовки и многолетнего развития украинской оборонной промышленности.

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Украина смогла создать собственные дальнобойные беспилотники и крылатые ракеты, позволившие нанести удар по одному из важнейших для России объектов в оккупированном Крыму.

Почему повреждение Крымского моста стало ударом по Путину

По оценке бывшего командующего армией США в Европе Бена Годжеса, повреждения Крымского моста настолько серьезны, что быстро восстановить автомобильную переправу не удастся.

Во время атаки обрушилась часть дорожного полотна вместе с поддерживавшей его арочной конструкцией.

В то же время железнодорожная часть моста осталась стоять, а по одной колее продолжилось движение.

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Крымский мост протяженностью 19 километров, строительство которого стоило около 3,6 миллиарда долларов, открыли в 2018 году.

Для Путина он стал символом российской оккупации и попыток укрепить контроль над Крымским полуостровом после его незаконной аннексии 2014 года.

Сам российский президент лично открывал переправу, проехав ею за рулем грузовика.

По мнению Годжеса, разрушение автомобильной части моста подрывает утверждение Кремля о неизбежности российской победы и принадлежности Крыма России.

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Как Украина смогла провести масштабную операцию

The Guardian обращает внимание, что в начале полномасштабного вторжения Россия имела значительное преимущество в возможностях наносить дальнобойные удары.

В то же время Украина долго не получала западного вооружения, способного эффективно поражать такие стратегические цели, как Крымский мост.

Предыдущие украинские атаки 2022 и 2023 годов повлекли за собой повреждение переправы, но не вывели ее из строя надолго.

Ситуация изменилась после развития украинских дальнобойных ударных систем.

По словам президента Владимира Зеленского, в ходе последней операции применили украинские крылатые ракеты "Нептун" и "Фламинго" FP-5, реактивные беспилотники "Паляница", а также ракеты Ruta нидерландской компании Destinus.

Операция стала седьмым этапом многонедельной кампании, в ходе которой украинские военные постепенно уничтожали российские радары, средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Таким образом, украинские силы создали возможности для нанесения решающего удара по переправе.

Что означает удар для русской армии

Повреждение Крымского моста затрудняет обеспечение русских войск на оккупированном полуострове.

Как отмечает The Guardian, в случае полного прекращения автомобильного и железнодорожного сообщения через мост Москва будет вынуждена полагаться на сухопутный маршрут через оккупированные территории Украины.

Речь идет о трассе Р-280, которая соединяет Ростовскую область РФ с Крымом и уже в течение нескольких месяцев подвергается украинским атакам беспилотниками.

Бен Годжес считает, что Украина должна стремиться сделать российскую оккупацию Крыма неприемлемо дорогой и сложной, в частности, путем разрушения моста и установления огневого контроля над сухопутными путями снабжения.

В то же время, такое давление на российскую логистику не даст мгновенного результата, поскольку ограничение поставки будет иметь постепенный эффект.

Почему атаку совершили именно сейчас

Отдельное внимание британское издание уделяет политическому значению сделки.

Удар по Крымскому мосту произошел всего за два дня до запланированной встречи Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина в Шэньчжэне.

По оценке экспертки британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Эмили Феррис, украинская оборонная промышленность была готова к подобной операции уже несколько месяцев назад.

Поэтому выбор момента для удара рассматривается прежде всего как политическое решение.

"Они приберегли это на черный день, и этот день наступил", - отметила Феррис.

По мнению автора The Guardian, Украина таким образом продемонстрировала, что остается влиятельным участником войны и имеет собственные возможности изменять ситуацию даже при дипломатическом давлении.

Особое значение это приобретает накануне переговоров США, Китая и России, к которым украинского президента не пригласили.

В то же время, издание предостерегает, что дальнейшие удары по инфраструктуре с обеих сторон могут привести к новой эскалации войны.

Атака на Крымский мост - последние новости

Напомним, удары Сил обороны Украины по Крымскому мосту 16 и 17 ноября могут существенно усложнить поставки русских войск на юге.

После атаки на Крымский мост обрушилась в воду арка автомобильной части. По обнародованной информации, конструкция получила критические повреждения после удара, из-за чего пролет автомобильного участка обрушился.

Ранее мы писали о том, что в ночь на 17 ноября оккупационные власти Крыма заявили о повторной атаке на Крымский мост и приостановлении движения транспорта . Местные паблики сообщают о возможной деформации переправочных конструкций.

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