Завершение войны в Украине / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

США настаивают на замораживании войны в Украине с признанием демаркационной линии, но не линии госграницы. Такие предложения удовлетворяют Киев и это постепенно приближает государство к корейскому варианту завершения войны.

Такое мнение высказал военный эксперт, сопредседатель ОИ «Права Справа» Дмитрий Снегирев, сообщает «Эспресо».

Эксперт отметил, что скорее всего, «мы постепенно приближаемся к корейскому варианту завершения войны». По его словам, предложения с американской стороны, как это ни парадоксально, удовлетворяют Украину.

Реклама

«Речь идет не об окончании войны в классическом понимании, то есть подписании договора, на чем и делает акцент РФ, потому что это де-юре — признание линии государственной границы, фактический отказ от территорий. Американская сторона настаивает на замораживании конфликта: признание демаркационной линии, но не линии госграницы. Соответственно, эти условия дают основания нивелировать основные угрозы российской стороны«, — объяснил Снегирев.

Он напомнил, как ранее президент России Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники из страны-агрессора заявляли: «А кто будет подписывать от Украины?», утверждая о якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского и настаивая на проведении выборов. Таким образом россияне затягивали характер прекращения войны.

По мнению эксперта, предложенный Вашингтоном сценарий должен удовлетворить сценарий Москвы относительно «нелегитимности» украинской власти.

«Сценарий, которые предлагают американцы по учету линии разграничения и фактического прекращения активных боевых действий, но непризнание де-факто и де-юре утраченных территорий, должен полностью удовлетворять российский сценарий относительно нелегитимности украинской власти», — сказал Снегирев.

Реклама

Он убежден, что этот сценарий в исторической перспективе оставляет возможность возвращения Украине территорий. В качестве примера эксперт привел исторический опыт Франции, когда государству вернули Эльзас и Лотарингию через 40 лет после немецкой оккупации. А сама Германия после 50 лет советской оккупации объединилась в единую страну.

«Такие сценарии для нас были бы самыми идеальными», — считает Снегирев.

Напомним, президент США Дональд Трамп и Путин 15 августа проведут встречу в американском штате Аляска. Будут говорить о войне в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что встреча Трампа с Путиным будет касаться вопросов гарантий безопасности, а также признания того, что Украина сама должна решать свое будущее и определять геополитическую позицию. Рютте предположил, что «окончательного соглашения» о прекращении войны РФ против Украины еще не будет.

Реклама

По словам американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, во время встречи в Аляске Трамп и Путин будут обсуждать так называемый обмен территориями между Украиной и Россией.

Ранее сам президент США заявлял, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».

На такое заявление Трампа отреагировал Зеленский, который фактически отклонил предложение президента США.