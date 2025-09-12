ТСН в социальных сетях

"Украина приближается к миру каждый день": президент Финляндии оценил перспективы завершения войны

Путин провалил все свои цели, а Украина ежедневно ближе к миру. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб.

Александр Стубб

Александр Стубб / © Getty Images

Война в Украине развивается по сценарию, напоминающему движение «два шага вперед, один назад». С перспективы мира украинцы каждый день становятся к нему ближе.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Наталье Мосейчук.

«Если смотреть с перспективы мира, то мы (ред. „Украина“) каждый день становимся ближе к нему. Но иногда кажется, что делаем два шага вперед и один назад. Если говорить о мирных переговорах, то когда президент Трамп пришел к власти, произошло много событий. Думаю, Путин провалил все свои стратегические цели», — отметил президент Финляндии.

Напомним, по мнению Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин остановит войну против Украины только тогда, когда поймет, что его ресурсы исчерпаны.

Российская Федерация якобы готова в дальнейшем продолжать мирные переговоры по Украине. Об этом заявил спикер «фюрера» Дмитрий Песков. По его словам, взаимодействие переговорных групп Москвы и Киева оказалось на паузе. Впрочем, говорит Песков, каналы для общения настроены.

Также президент Владимир Зеленский в шутку заметил, что визиты спецпредставителя президента США Кита Келлога в Киев противодействуют воздушным атакам России не хуже американских ЗРК Patriot.

