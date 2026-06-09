Украина приблизилась к ЕС, но есть нюанс: СМИ раскрыли главное препятствие

Флаги. / © УНИАН

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В рамках технических консультаций по вступлению Украины в Евросоюз удалось согласовать большинство требований Венгрии. Однако вопрос представительства национальных меньшинств в Верховной Раде остается неурегулированным и может стать предметом дальнейших переговоров с Брюсселем.

Об этом сообщило «Суспільне» со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников, на прошлой неделе в ходе технических консультаций удалось согласовать 10 из 11 требований Будапешта. Отмечается, что один из пунктов, о котором до сих пор не удалось договориться — это представительство национального меньшинства в парламенте. Этот вопрос пока вынесен за скобки и Венгрия все же согласилась открыть первый кластер переговоров о евроинтеграции Украины.

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В то же время стороны договорились обратиться к Совету Европы и ОБСЕ за разъяснениями, как это может быть реализовано. Этот вопрос может возникнуть снова уже при проведении переговоров по первому кластеру, который и касается, в частности, прав человека.

Отмечается, что в некоторых странах ЕС (Хорватия, Румыния, Словения) избирательная система построена таким образом, что действуют специальные квоты для представителей меньшинств.

По информации «Суспільного», Болгария также планирует выдвинуть требования к Украине в вопросе нацменьшинств.

«Я слышал от них, что болгары хотят обеспечения образовательных прав для своего меньшинства в Украине. У них есть такая проблема, что их люди за границей обычно говорят по-русски, а они хотят развивать болгарский язык», — сообщил один из дипломатов ЕС,

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В румынском постоянном представительстве при ЕС не ответили на запрос «Суспільного».

Заметим, что в среду послы ЕС на заседании намерены согласовать так называемую переговорную позицию по первому кластеру переговоров о вступлении для Украины, то есть список промежуточных и конечных требований.

Вступление Украины в ЕС — что известно

В начале июня Венгрия сняла вето, препятствующее вступлению Украины в Европейский Союз, и это открывает путь к началу первого кластера переговоров. Событие, которого долго ждал Киев, может стать большим личным ударом для «фюрера» РФ Владимира Путина.

ЕС начал подготовку к открытию первого кластера переговоров о вступлении Украины. Он охватывает основные фундаментальные вопросы — такие как верховенство права, функционирование демократических институций, реформу государственного управления и другие ключевые сферы, необходимые для дальнейшего продвижения Украины на пути к членству в Евросоюзе.

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По данным СМИ, в Люксембурге 15 июня состоятся две межправительственные конференции для открытия первого кластера «Основы» для Украины и Молдовы.

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